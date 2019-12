Tim Thomas fick chockerande hälsobesked – förstod inte innebörden på grund av hjärnskadan

Ishockeymålvakten Tim Thomas gjorde succé först i HIFK och Jokerit och senare i NHL. I dag lever Thomas i mörkret som följd av de hjärnskador han råkade ut för i karriären.

Läkarna berättade för Tim Thomas att två tredjedelar av hans hjärna fick mindre än fem procents blodflöde medan den sista tredjedelen fick ungefär hälften av vad den borde få.

Medan hans fru och barn grät då de fick beskedet reagerade Thomas själv inte alls. Hans hjärna kunde inte processera den information läkarna precis gett honom.

Tim Thomas är den senaste i raden ishockeyspelare som berättar om sina hälsoproblem som följd av smällar hans huvud tagit under en lång karriär.

Sedan Thomas lade av med hockeyn efter säsongen 2013-14 har han levt ett stilla liv och inte synats till i offentligheten. Men då han valdes in i US Hockey Hall of Fame (amerikanska hockeyns stjärngalleri) berättade han om de omfattande hjärnskadorna som format hans liv sedan slutat av hans karriär.

– Varje morgon då jag vaknar måste jag organisera om allt i min hjärna under de första vakna timmarna och sedan göra en lista och sedan försöka ta beslut för att få saker gjorda, säger han till nyhetsbyrån AP.

Tim Thomas var en mycket framgångsrik ishockeymålvakt. Den i dag 45-åriga amerikanen ledde Boston Bruins till Stanley Cup-segern 2011 då han också valdes till slutspelets mest värdefulla spelare och NHL:s bästa målvakt. Innan framgångarna i Nordamerika hade han vunnit FM-ligaguld och -silver med HIFK och silver med Jokerit.

Under sin karriär råkade Thomas ut för många smällar i huvudet. Den sista – och mest ödesdigra – fick han i december 2013. Han råkade ut för en kraftig hjärnskakning, en allvarlig hjärnskada, men fullföljde säsongen i NHL och spelade till och med i VM våren 2014 innan han lade skridskorna på hyllan för gott.

Morgonen efter den ödesdigra smällen mot hans huvud minns han väl.

– Jag vaknade och kunde inte bestämma mig för vad jag ville äta till frukost eller vad jag ville göra. Jag kunde inte planera min dag. Jag överlevde genom att följa den tidtabell laget hade lagt upp resten av året för att b ara ta mig genom säsongen, säger Thomas till AP.

Under de följande åren klarade Thomas inte av att se på hockey. Hans hjärna klarade inte av att registrera allt som hände på isen och hans koncentration och förmåga att ta in information var inte på rätt nivå för att följa med sporten han tidigare älskat.

Han fick också problem med sina människoförhållanden och tappade kontakten med många bekanta och vänner. Tillsammans med familjen flyttade han "ut i skogen" för att få lugn och ro och han isolerade sig från omgivningen.

– I några år kunde jag inte kommunicera med någon. Jag ringde inte min pappa, jag talade inte med någon, säger han till ESPN.

Då han fick diagnosen om sin hjärnskada och hur allvarlig den var reagerade han inte själv på beskedet att blodtillförseln till hjärnan inte är tillräcklig. Hans hjärna klarade helt enkelt inte av att ta in informationen.

– Jag kunde inte tro det eftersom jag inte fungerade tillräckligt bra för att förstå innebörden, säger han till AP.

I onsdags, då han valdes in till Hall of Fame, såg han sin första ishockeymatch sedan han lade av med sporten för över fem år sedan. Samtidigt talade han för första gången i offentligheten om sin hjärnskada som förstörde hans liv.

– Tidigare ville jag inte tala om det här. Jag ville inte tala. Jag ville inte berätta det här för världen. Jag kände mig inte redo för att göra det. Men nu är jag här, sade han.

Han berättade om undersökningen som visade hjärnskadan ett år efter att han avslutat sin karriär.

– Jag kände att det inte varit värt att spela hockey. Det var hur jag kände då. I dag känner jag på ett annat sätt. Jag har lärt mig så otroligt mycket av det jag gått igenom. Det har flört mig närmare min familj och det har gett mig lärdomar för livet, säger Thomas.

– Jag har lärt mig uppskatta min hjärna på ett annat sätt och också lärt mig att uppskatta livet.

Thomas säger att han fått mycket stöd och hjälp av sin familj och han lyfte också fram boken "Game change" som handlar om Steve Montador, den före detta NHL-spelaren som diagnosticerades med CTE (chronic traumatic encephalopathy), det vill säga en kronisk hjärnskada efter trauma mot huvudet, efter sin död.

– Boklen hjälpte min familj att förstå vad det är som händer. För mig var det ett steg framåt då jag förstod att andra spelare går igenom samma sak som jag själv. Före det trodde jag att jag var ensam om det. Då man själv går igenom det hela kan man inte förstå det, säger Thomas till ESPN.