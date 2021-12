Inom klimatpolitiken är skillnaden mellan vision och realism uppenbar. Man kan ju hävda att häftiga reduktionsplaner för utsläpp är nödvändiga om man alls vill ha resultat. Å andra sidan kan politiska beslut som inte baserar sig på realism leda till allvarliga politiska och ekonomiska följder.

Dagens tidvis skyhöga elpris i Finland beror på att den subventionerade vindkraften framtvingat stängning av termiska kraftverk, som just nu skulle ha varit bra att ha. Men snart kommer en tillfällig frälsning med kärnreaktorn Olkiluoto 3, en frälsning som får ett abrupt slut då man lägger ner den samtidiga kommunala värme- och elektricitetsproduktionen.

Tyskland har däremot ingen räddning att vänta från kärnkraft. Tvärtom, i december om ett år stänger man återstående 8 GW (8 000 Megawatt) kärnkraft. Den nya regeringen har därtill bestämt att elproduktion med kol (stenkol plus brunkol) upphör 2030. Då försvinner dessutom över 30 GW fossil effektkapacitet. Alltså bör om nio år sammanlagt 38 GW vara ersatt med något annat. Men med vad?

Effektbalansen den 6 december klockan 12.00 kan belysa saken. Stenkol, brunkol och kärnkraft levererade tidigare nämnda 38 GW. Rysk naturgaskondenskraft 13 GW. Dessutom bidrog ett tiotal GW solkraft, biobränsleelektricitet och import.

Vindkraften levererade på grund av svag vind endast 10 GW, under en sjättedel av installerad effekt på 65 GW.

Av olika specifikt tyska orsaker (medborgarprotester, tillståndsbyråkrati etcetera) sker just nu en rätt långsam tillbyggnad av ny vindkraftskapacitet, endast ett par GW per år. Men politikerna ämnar trampa gasen i botten och storsatsa på både vind- och solkraft. Det talas om tillbyggnad av vindkraft med 5 GW per år och ännu mera av solkraft. Då kunde man ha 110 GW vindkraftskapacitet 2030.

Om vi antar att eleffektbehovet i landet inte är större efter exakt nio år (trots industrins och samhällets elektrifiering och trots alla elbilar), att det då blåser lika dåligt och att solen skiner lika dåligt (rimliga antaganden) bör vi även då få ut en sjättedel av installerad vindkraftskapacitet på 110 GW vilket är 18 GW, en ökning med endast 8 GW från i dag. Effektunderskottet är alltså 30 GW, men ökad användning av rysk naturgas och lite mera solkraft och import av norsk vattenkraft, fransk kärnkraft och polsk kolkondenskraft minskar nettounderskottet.

Enda möjlighet att få ihop ekvationen på ett vettigt sätt är att systemet vind/solelektricitet-vätgas – tillbaka till elektricitet, ett system med urusel totalverkningsgrad, på nio år har tagits i stordrift så att vind- och solenergi som samlats under blåsiga och soliga sommarmånader kan levereras som vätgas till de stora vätgaskondenskraftverk som vuxit upp som svampar ur jorden i stället för de nedlagda sten- och brunkolskraftverken.

Jag kunde köpa tanken om vi talar om 30-40 år i framtiden. Men nio år är omöjligt.

Tysklands kärnkrafts- och kolfria klimatpolitik får bli ett exempel för andra länder. Ett avskräckande exempel.

teknologie doktor, Åbo