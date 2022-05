Tidigare följde han knappt landslaget – nu är Jussi Olkinuora meriterad VM-målvakt

Senast det spelades hemma-VM följde Jussi Olkinuora knappt med Lejonen i och med att landslagsspel inte alls var aktuellt för hans del. I dag är han en folkkär målvaktshjälte med ett VM-guld och VM-silver samt ett OS-guld i prisskåpet.

Lejonmålvakten Jussi Olkinuora har under de senaste landslagssäsongerna spelat sig in i finländska ishockeyälskares hjärtan. Den ständigt positiva, ofta finurliga och alltid artiga 31-åringen har under sin relativt korta landslagskarriär tjusat vår ishockeynation både i och utanför rinken.

Han debuterade så sent som våren 2019 i de förberedande landskamperna inför VM och fick sedan överraskande nog spela en VM-match i rollen som tredjemålvakt. I VM-debuten nollade han Storbritannien och två år senare i nästa VM-turnering agerade han förstamålvakt då Finland vann silver i Riga.

I Tammerfors fick han äran att stå mellan stolparna i VM-premiärmatchen mot Norge. Det gick som smort. Olkinuora höll nollan – för tredje gången på nio VM-matcher och hans snitt för baklängesmål per match är 1,11. Karriärens VM-räddningsprocent är ypperliga 95,1.

Att spela för Finland i ett VM – för att inte nämna hemma-VM – var egentligen aldrig någon realistisk dröm för Olkinuora i början av karriären. De med Sverige delade hemmamästerskapen 2012 och 2013 följde Olkinuora knappt med.

– Det var väldigt länge sen. Jag tror jag var i Nordamerika ännu då. På den tiden följde jag inte så noga landslaget för på den tiden var det inte aktuellt för mig. Lite minns jag, men från förra hemmaturneringen kommer jag inte ihåg så mycket, säger Olkinuora.