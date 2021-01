Tidigare dödsdömd frias för journalistmord

Pakistans högsta domstol meddelade på torsdagen att den upprätthåller frikännandet av brittiskfödde Ahmed Omar Said, som tidigare fällts för att ha planerat mordet på den amerikanske journalisten Daniel Pearl 2002.

Ahmed Omar Said dömdes till döden och har suttit fängslad i närmare 20 år. Våren 2020 frikändes han för planeringen av mordet men dömdes i stället för kidnappning. I anslutning till det skulle Ahmed Omar Said släppas, men lokala myndigheter beordrade ett nytt gripande innan han kunde försättas på fri for.

Enligt hans advokat Mahmood Sheikh är nu alla juridiska hinder för frigivningen undanröjda. Pearls familj kallar högsta domstolens utslag en "parodi på rättvisa" och uppmanar i ett uttalande USA:s regering att "vidta alla nödvändiga juridiska åtgärder för att korrigera den här orättvisan".

Pearl arbetade för The Wall Street Journal och granskade militanta islamister. Han kidnappades i januari 2002 och halshöggs senare av gärningsmännen.