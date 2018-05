Tiden efter Abba blir interaktiv utställning

Abba-museet utökas med en ny del som berättar om medlemmarnas karriärer efter splittringen 1982.– Ungefär 80 procent av våra gäster är från utlandet, och alla frågar "vad hände sen?". Det här är svaret på deras fråga, säger Ingmarie Halling, kurator för utställningen.

Ungefär en tredjedel – så stor yta av Abba-museet kommer den nya utställningen, som visar de enskilda medlemmarnas karriärer från att Abba valde att gå skilda vägar, ta upp.

Kuratorn Ingmarie Halling berättar att fem av delarna kommer att vara interaktiva. Besökarna kommer bland annat att få testa att dirigera musikalen Chess virtuellt, samt hjälpa Mamma mia-rollfiguren Donna att måla om sin fasad.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att förstå både vad som hände från början, före Abba, och vad som hände efter Abba. Det är trots allt ett musikfenomen som de här fyra har levererat och då är det kul att berätta hela historien, säger Halling.

Abba-medlemmarna har själva hjälpt till att sätta ihop den nya delen av museet.

– Jag har aldrig sett dem vara så engagerade som de har varit den här gången, både Benny och Björn och Frida har varit jätteengagerade. Vissa saker kommer de ihåg och kan hjälpa till med, vissa saker får man leta sig fram till. Det ska bli jättekul att höra deras åsikt om det här, säger hon.

Utställningen kommer att fokusera på de största händelserna efter karriären, både Agnetha Fältskogs och Anni-Frid Lyngstads soloprojekt, samt Björn Ulvaeus och Benny Anderssons sökande efter nya former att uttrycka sin musik. Ingmarie Halling tror att besökarna kan överraskas av vad medlemmarna åstadkommit efter splittringen.

– Det finns så mycket musik, speciellt ur Chess, som har vandrat runt i världen på olika listor. I know him so well som Whitney Houston har sjungit, den kanske man inte vet att Björn, Benny och Tim Rice har gjort, säger hon

– Sedan hoppas vi att våra utländska gäster ska få upptäcka Benny Anderssons Orkester, och all den kärlek som ligger i den musiken.

– Det är en bra fråga. Intresset för bra musik är bottenplattan i alltihop, det spelar ingen roll hur mycket tjusiga kläder eller märkvärdiga musikaluppslag man har. Så länge musiken finns räknar jag med att intresset finns, säger Halling.