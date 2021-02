Unik talkshow visas här i kväll – de hemliga gästerna avslöjas först i soffan

Musikern Thomas Enroth och programledaren Thomas Lundin har slagit ihop sina påsar och producerat en finlandssvensk talkshow med överraskningsgäster. Första avsnittet av soffprogrammet kan ses ikväll, bland annat på HBL.fi och appen HBL Nyheter.

Talkshowen "Nämen hej! Är det du?!" kan ses på Svenska pensionärsförbundets sajt www.spfpension.fi men går också ut på de finlandssvenska mediehusens sajter och på finlandssvenska närtevekanaler.

Det började som en tanke hos Jakobstadsmusikern och -producenten Thomas Enroth. När coronaplågan bara fortsatte började han kring jul fundera på nya kultursatsningar.

Thomas Lundin är en välbekant journalist och programledare från Ekenäs. Han känner Enroth sedan länge, och tillsammans började de två skapa tillsammans.

Talkshowen "Nämen hej! Är det du?!" har kunnat förverkligas tack vare de stipendiemedel som tilldelats Svenska pensionärsförbundet för att skapa virtuella kulturprogram för sina medlemmar. Bidraget är den tredje omgången av Svenska kulturfondens och Konstsamfundets gemensamma Kultur under tiden-satsning under coronakrisen. Också den här gången stärker bidraget frilansande konstnärers och kulturarbetares sysselsättning samtidigt som det gynnar många äldre personer. Alla delar av det digitala musik- och diskussionsprogrammet publiceras på www.spfpension.fi. Showen sänds också via KSF Medias, HSS Medias, Förlags Ab Sydvästkustens, Nya Ålands Tidningsaktiebolags och Ålands Tidnings-Tryckeri Ab:s webbplatser. Den kan också ses vi finlandssvenska närtevekanaler.

– Enroth ville hitta på något. Men jag ville att idén skulle innehålla någon twist, säger Lundin som påpekar att han även har en bakgrund som improvisationsskådespelare:

– Jag ville kombinera mina roller och det var där idén formades.

Thomas och Thomas enades om en talkshow där musik varvas med soffdiskussioner, men det speciella är att Lundin inte kunnat förbereda sig för – detta eftersom han inte hade en aning om vilka gäster som dyker upp.

Fyra avsnitt med totalt sexton soffgäster spelades in på After Eight i Jakobstad i början av februari. Varje gång en ny person dyker upp bakom de svarta gardinerna (eller via videolänk) blir Thomas Lundin lika förvånad.

Ibland säger han "Nämen hej! Är det du?!" innan han presenterar gästen för tittarna.

Andra gånger säger han "Varmt välkommen hit vem du än är" innan han tvingas be gästen presentera sig.

Thomas Enroth har vaskat fram gäster. Det hela var så hemligt att Lundin under inspelningsdagen tvingades sitta inlåst i ett rum med musik i öronen för att inte ha en chans att förbereda sig.

Överraskningsmomentet skapar spänning också hos tittarna. Situationer uppstår där Thomas Lundin måste ta till en och annan nödlösning för att soffsnacket inte ska floppa.

– Oftast är ju journalister väl pålästa inför en intervju. Jag har intervjuats själv och vet hur det kan kännas när en journalist är fånge i sina egna planerade frågor och glömmer att verkligen lyssna på svaren. Jag var väldigt nyfiken att se vad som händer när man inte är förberedd. Blir det en intervju, ett samtal eller ett möte, rätt och slätt?

Lundin påpekar att vi lidit brist på just människomöten i snart ett helt år.

– Därför passar det här så bra. Jag hoppas att tittarna ser det här som intressant underhållning.

Thomas Enroth ser fördelar med att våga släppa in spontaniteten i en produktion:

– Det blir inte riktigt lika välputsat och det är bra. Vi vill lyfta upp hög som låg, stor som liten. Alla samhällets krafter ska få vara med.

Och Enroth är nöjd:

– Jag har aldrig tidigare producerat en så här ärlig och berörande grej. Det här är något av det mest genuina jag gjort.

De fyra överraskningsgästerna varvas med musik i varje avsnitt. Husbandet är det samma – med Enroth som kapellmästare – men gästartisterna varierar för varje låt. Totalt möter tittarna tolv olika artister.

– Det här är verkligen ett coronaprogram, utbrister Thomas Enroth, glad över att kunna erbjuda hårt utsatta kulturarbetare jobb:

– Vi har alla drabbats. Men den här produktionen ger ett 40-tal personer ett värdefullt jobbuppdrag. Det gäller också de som jobbar med ljud, ljus och bild.

Det vi kan avslöja är att gästerna till stor del är finlandssvenskar, men att även övriga Norden är representerat. Första avsnittet sänds på söndag den 28 februari klockan 18. Därefter följer ett nytt avsnitt samma tid varje söndag till och med 21 mars.