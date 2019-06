Bredsidan Thodesen borde få kansliet uppkallat efter sig

Tor Thodesen har gjort ett utsökt jobb med HIFK. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva Honka har aldrig vunnit guld. I år finns chansen. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

De säsonger HJK når upp till normal nivå brukar den inhemska ligan vara en tämligen andefattig historia vad guldstriden beträffar. Halvvägs in på säsongen 2019 finns all orsak att drömma om en riktig nagelbitare in i kaklet.