THL:s experter besvarar frågor om coronavaccin – skicka in din fråga på förhand

Under en timmes tid kommer Institutet för hälsa och välfärds experter att besvara vaccinrelaterade frågor via nätet på torsdagskvällen.

På torsdag, den 15 april, ordnar Institutet för hälsa och välfärd (THL) ett informationstillfälle för allmänheten. Under informationstillfället besvarar institutets experter frågor om coronavaccinen.

Det en timme långa informationstillfället börjar klockan 17.30 och kan följas via en länk på institutets webbplats.

Institutet kommer inte att ta emot frågor under tillfället, utan uppmanar allmänheten att skicka in sina frågor på förhand. Frågor kan skickas in via ett formulär på institutets webbplats.

Institutet påminner dock om att experterna under informationstillfället svarar på frågor om vaccinen, men de kan inte ta ställning till individers eller deras närståendes individuella hälsotillstånd.

Tillfället sker på finska, men spelas in och kommer i efterhand att publiceras med svensk textning på institutets Youtube-kanal.

Experterna som ansvarar för att besvara allmänhetens frågor är överläkare Hanna Nohynek och ledande expert Mia Kontio.