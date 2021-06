Över 80 procent av femtiplussarna är vaccinerade

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 115 nya coronafall på lördagen. Allt som allt har 94 269 fall av covid-19 konstaterats i Finland sedan pandemins början.

Lördagens coronasiffra är snäppet högre än fredagens. På fredagen rapporterades 73 nya fall av covid-19 medan lördagens siffra är 115.

Incidensen fortsätter däremot att sjunka och ligger nu på 20,2 fall per 100 000 invånare i hela landet. Högst är incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt med 36,8. Resten av landet ligger på en incidens under 25, på sina ställen närmar den sig noll. I Norra Savolax är incidensen 2,9 fall per 100 000 invånare.

Till och med den 16 juni hade 970 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Institutet gjorde nyligen ändringar i sättet att bokföra dödsfall med koppling till sjukdomen.

Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

På torsdagen vårdades 43 patienter på sjukhus på grund av covid-19. Av dessa krävde 12 personer intensivvård.

Fram tills fredagen hade nästan 3 miljoner finländare fått sin första vaccindos och över 800 000 personer har fått bägge doserna.

Knappt 90 procent av alla över 50 har fått minst en dos vaccin. Av 40–49-åringarna är nästan 70 procent vaccinerade och 30–39-åringarna ligger på dryga 35 procent. Under den senaste veckan har vaccinationerna bland 20–29-åringarna ökat i antal och av åldersgruppen är nu cirka 15 procent vaccinerade med minst en dos coronavaccin.