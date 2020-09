Thiem US Open-mästare efter tiebreak i femte

Österrikaren Dominic Thiem vände ett 2–0-underläge och vann herrarnas US Open-final i tiebreak i femte set.– Jag önskar att vi hade kunnat ha två vinnare i dag. Vi förtjänar det båda, säger Thiem efter matchen.

Finalen varade fyra timmar, men såg till en början ut att kunna bli en promenadseger för tysken Alexander Zverev, som övertygande tog hem de två inledande seten.

I tredje lyckades Thiem komma igen och finalen utvecklades till en rysare i fem set som gick till ett avgörande tiebreak. Till slut kunde Thiem se Zverev slå en retur utanför banan och österrikaren lade sig utmattad på rygg bakom baslinjen och jublade över segern med 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 och 8–6 i tiebreaket.

– Vi började lära känna varandra 2014 och utvecklade genast en fin vänskap, och 2016 inledde vi en fantastisk rivalitet. Vi har gjort fantastiska saker både på och utanför planen. Jag önskar att vi hade kunnat ha två vinnare i dag. Vi förtjänar det båda, säger Thiem i sitt segertal.

Finalen mellan två spelare som aldrig förr vunnit en grand slam-titel präglades av nervositet och en hel del enkla misstag. Thiem var dessutom märkt av krampkänningar under femte set och haltade betänkligt mellan bollarna i tiebreaket.

Aldrig tidigare sedan US Open 1968 öppnades för professionella spelare har en finalist lyckats hämta hem ett 0–2-underläge och vinna en final. Faktum är att senaste gången som det hände var 1949 då tävlingen kallades US Championships. Det var också första gången som en final avgörs i tiebreak i femte set och 27-årige Thiem är US Opens förste mästare på herrsidan som är född på 1990-talet.

Det är också Thiems första grand slam-titel, han har tagit sig till final i Australian Open tidigare i år samt i Franska mästerskapen både 2018 och 2019.