Theresa May slår tillbaka mot upprorsmakarna

Storbritanniens premiärminister Theresa May slår tillbaka mot det interna upproret mot henne.Några alternativa brexitplaner leder inte till att problemen försvinner, enligt henne.

– Människor säger "om du bara kunde göra något lite annorlunda, ha en modell som Norge eller Kanada, så försvinner frågan om backstop". Det kommer den inte att göra. Den frågan kommer fortfarande att vara kvar, säger hon till Daily Mail.

Backstop är den nödlösning som ska undvika en skarp gräns mellan Nordirland och Irland. Lösningen ska träda i kraft vid slutet av övergångsperioden om parterna ännu inte har kommit överens om något annat.

Theresa May är under stenhård press. Flera ministrar har lämnat hennes regering samtidigt som antalet misstroendeyttringar från det egna partiet växer. Hittills är det 23 ledamöter från det Konservativa partiet som gått ut öppet med att de har lämnat in skriftliga missnöjesförklaringar mot May.

Premiärministern har fått stöd av miljöminister Michael Gove och handelsminister Liam Fox. Men de två tillsammans med tre andra ministrar träffas i helgen för att slipa argumenten för att försöka övertyga Theresa May att ändra sina brexitplaner, enligt uppgifter till BBC och Daily Telegraph.