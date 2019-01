Theresa May klarade ödesomröstningen – med knapp marginal

Fakta

Theresa May

Theresa May, född 1956, är Storbritanniens premiärminister sedan sommaren 2016, då företrädaren David Cameron valde att avgå sedan de brittiska väljarna i en folkomröstning röstat för att lämna EU. Senare valdes hon även formellt till partiledare i Konservativa partiet.

May, som själv röstade för att stanna i EU, lovade när hon tog över premiärministerposten att lotsa landet ut ur Europeiska unionen och samtidigt försöka hela den splittrade nationen.

Hon blev kraftigt ifrågasatt efter det misslyckade nyvalet i juni 2017. Tanken var att stärka sitt mandat att förhandla om brexit, men Tories gick försvagade ur valet och fick lov att bilda en minoritetsregering.

Hennes tid som regeringschef har varit skakig. Under 2017 tvingades två av hennes ministrar att avgå på grund av skandaler och 40 kollegor i parlamentet skrev under ett brev i vilket de meddelade att de saknade förtroende för May. Det saknades då åtta röster för att kräva en förtroendeomröstning.

Förra året fortsatte problemen att hopa sig med en rad ministeravhopp. Under sommaren avgick bland andra brexitminister David Davis och utrikesminister Boris Johnson. Under hösten miste May ytterligare en brexitminister, Dominic Raab, efter oenighet om avtalet med Bryssel.

May var inrikesminister 2010–2016. Hon är gift med tidigare studiekamraten Philip. De har inga barn.