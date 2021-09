"The wire"-stjärnan Michael K Williams hittad död i sin bostad

Skådespelaren Michael K Williams har hittats död i sin lägenhet i Brooklyn i New York, skriver amerikanska medier.Williams blev 54 år.

"Det är med djup sorg som familjen meddelar bortgången av Emmynominerade skådespelaren Michael Kenneth Williams", uppger en representant för hans familj till sajten Deadline.

Williams var känd för sin roll som Chalky White i serien Boardwalk empire och som Omar Little i tv-serien The wire.

"Michael var en bra karl och en sällsynt talang och under vår resa tillsammans förtjänade han alltid det bästa omdömet," skriver The wire-manusförfattaren David Simon på Twitter.

Barack Obama har tidigare lyft fram Michael K Williams rollfigur som sin favorit i The wire, enligt CBS News.

"Det måste vara Omar, eller hur? Jag menar, den där killen är otrolig, eller hur?", sade den tidigare presidenten i en intervju.

"Och det var en av alla tiders bästa serier".

Michael K Williams Emmynominerades för sin roll i miniserien When they see us 2019 och tidigare även för sina insatser i The night of och Bessie. I år är han nominerad för sin roll som Montrose Freeman i HBO-serien Lovecraft country.

"Michael K Williams var, förutom att vara en av de mest talangfulla skådespelare som finns, en av de snällaste, gulligaste och mest vänliga själar som jag någonsin har mött. Det här är förkrossande. Mina tankar är hos alla de som älskade honom", skriver filmregissören och manusförfattaren James Gunn på Twitter.

Det finns inga misstankar om brott i samband med dödsfallet, uppger en poliskälla till New York Post. Någon officiell dödsorsak har ännu inte offentliggjorts.