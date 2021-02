The Weeknd inleder Europaturnén 2022 i Finland

Popstjärnan The Weeknd ger sig ut på turné nästa år. Första konserten i Europa hålls i Helsingfors i september 2022.

After Hours-turnén omfattar 104 konsertdagar och inleds i Vancouver i januari 2022. Helsingfors inleder Europas andel av turnén och konserten ordnas på Hartwallarenan den 10 september 2022. Etiopisk-kanadensiska The Weeknd har uppträtt i Finland en gång tidigare, vid Blockfest i Helsingfors 2017.

Albumet After Hours har sålt dubbelplatina även i Finland och innehåller bland annat jättehiten Blinding Lights, som ännu ett år efter att låten släppts återfinns på Billboard Top 10-listan. Denna fredags släpps också The Weeknds nya samlingsskiva The Highlights.