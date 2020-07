The Sounds i coronasorg efter USA-pappans död

The Sounds bildades i Helsingborg 1998 och består av Maja Ivarsson, Felix Rodriguez, Johan Bengtsson, Jesper Anderberg och Fredrik Blond. De slog igenom 2002 med albumet "Living in America", främst i kraft av titelspåret, som blev en stor hit i Sverige.

Debutalbumet har följts av "Dying to say this to you" (2006), "Crossing the Rubicon" (2009), "Something to die for" (2011), "Weekend" (2013) och "Things we do for love" (2020).

Rodriguez och Ivarsson skrev under pseudonym musiken till sommarhiten ”Hej hej Monica” (2004) med Nic & the Family. 2012 medverkade Ivarsson i tv-programmet ”Så mycket bättre”.