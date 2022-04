The Saints sångare Chris Bailey död

Chris Bailey, sångare i australiska rockbandet The Saints, har avlidit. Bandet kom fram i den tidiga punkvågen och blev kända med hitlåten "(I'm) Stranded".

"Det är med stor smärta vi måste meddela er att Chris, sångare och låtskrivare i The Saints", gick bort den 9 april. Chris levde ett liv av poesi och musik och strandade en lördagskväll", skriver bandet på sin Facebooksida.

Chris Bailey föddes 1957. The Saints bildades i Brisbane i Australien av Chris Bailey, trummisen Ivor Hay och gitarristen Ed Kuepper. De slog igenom i slutet av 1970-talet med debutalbumet "(I'm) Stranded" och nådde stora framgångar i Storbritannien, dit hela bandet flyttade.

Men skivbolaget EMI ville marknadsföra dem som ett punkband, med punkens klädkoder, något The Saints motsatte sig. 1983 släppte Chris Bailey sitt första soloalbum.

Medan flera av bandets originalmedlemmar flyttade hem till Australien stannade Bailey kvar i England och fortsatte ge ut musik under bandnamnet The Saints i olika konstellationer.

Han gästsjöng i Nick Cave and the Bad Seeds-låten "Bring it on" 2003 och framträdde med bandet under en turné, bland annat på David Lettermans pratshow.