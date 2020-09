"The Rock" stödjer Joe Biden i presidentvalet

Den amerikanske skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson har spelat otaliga actionhjältar på vita duken under åren. Nu har han tagit ställning i en högst verklig batalj som sker i höst, nämligen USA:s presidentval där president Donald Trump (Republikanerna) utmanas av den förre vicepresidenten Joe Biden, som har Kamala Harris som parhäst, skriver The Wrap.

– Som politiskt oberoende och mittenorienterad under många år, har jag röstat på såväl demokrater som republikaner. I detta avgörande val tror jag att Joe Biden och Kamala Harris är bäst lämpade att leda landet, säger Johnson i ett videoklipp på sin officiella Youtubekanal.

Tidigare i månaden publicerade CBS News en genomgång av de många kändisar som ger sitt stöd till Biden, däribland artisten Cardi B, den tidigare talk show-värden Jay Leno och Curb Your Enthusiasm-skaparen Larry David.