The Prodigy-sångaren Keith Flint är död, rapporterar den brittiska nyhetsbyrån Press Association. Han blev 49 år gammal.

Gruppen släppte sitt senaste album den 2 november förra året. No Tourist blev därmed uppföljare till 2015 års The Day is My Enemy.

The Prodigy har en nästan 30-årig historia bakom sig och är bland annat kända för 90-talslåtarna Firestarter, Smack My Bitch Up och Breathe.