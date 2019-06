"The office" lämnar Netflix

Alla nio säsonger av den populära komediserien "The office" har kunnat ses på Netflix, men från och med januari 2021 lämnar serien strömningsjätten.

Ny hemvist för amerikanska "The office" (2005–2013) blir NBC Universals kommande strömningstjänst som kommer att ha exklusiv rätt att visa serien. Enligt bolaget är "The office" den mest sedda serien beräknat utifrån antal minuter som den har strömmats via digitala prenumerationstjänster.

Den amerikanska versionen av "The office", som har en brittisk förlaga med samma titel, visades på den amerikanska tv-kanalen NBC mellan 2005 och 2013 och består av 200 avsnitt.

I rollistan finns bland annat skådespelare som Steve Carell, John Krasinski, Ed Helms och Mindy Kaling.