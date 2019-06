The New York Times uppmärksammar Klockriketeaterns Aniara

Finlandssvenske skådespelaren Matti Raita ses också på scenen. Bild: John C. Hawthorne/Pressbild

Klockriketeaterns och The Crossings musikverk Aniara fick premiär i Philadelphia. Längst fram syns Klockriketeaterns Carl Alm. Bild: John C. Hawthorne/Press

Klockriketeaterns nya produktion beskrivs som "visuellt fantastisk" av nättidskriften Broad Street Review.

Föreställningen Aniara – fragments of time and space är ett samarbete mellan den finlandssvenska teatergruppen Klockriketeatern och den amerikanska kammarkören The Crossing, som leds av dirigenten Donald Nally.

Verket framförs på engelska, men ett svenskt synopsis finns tillgängligt. Klockriketeaterns chef Dan Henriksson har skrivit librettot och regisserat föreställningen. Robert Maggio har komponerat musiken, medan Antti Silvennoinen, som driver den finska Pekingoperagruppen Wusheng Company, står för koreografin.

Musikverket bygger på Harry Martinsons rymdepos från 1956. Premiären ägde rum på Christ Church Neighborhood House Theatre i Philadelphia den 20 juni.

Enligt Klockriketeaterns informatör Ida Henrikson har samtliga fem föreställningar varit fullsatta. Mottagandet har varit positivt enligt Henrikson som också hänvisar till recensioner i nättidskrifterna Philly Life and Culture och Broad Street Review.

Recensenten Margaret Darby beskriver Dan Henriksons libretto som "flytande och drömskt" i Philly Life and Culture. "Carl Alms dramatiska berättande och Matti Raitas skälmska upptåg gav upphov till en händelserik och äventyrlig atmosfär", skriver Darby om de två finlandssvenska skådespelarna.

Projektet har också uppmärksammats i anrika The New York Times som skriver om kören The Crossing som belönats med en Grammy tidigare i år.

Aniara får Finlandspremiär den 17 september på Nationaloperan. Innan det visas verket i Haarlem i Nederländerna den 3 och 4 juli.