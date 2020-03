The Mamas representerar Sverige i Eurovision – för andra året i rad

Med minsta möjliga marginal – en poäng – knep trion The Mamas segern i svenska Melodifestivalen före Dotter. Det var meningen, säger Ashley Haynes i The Mamas.

The Mamas är tre stora personligheter, tre stora röster – och tillsammans har de sex ögon som har gråtit många, många tårar under den följetong som Melodifestivalen har varit.

Efter finalen i Friends arena slutade glädjetårarna aldrig att strömma.

– Det här är den ultimata drömmen som jag aldrig trodde skulle bli sann. Det är det största som har hänt i våra liv. Det finns ingenting som kan hindra oss från att åka till Rotterdam, säger Loulou Lamotte.

Minnena från segerögonblicket är suddiga, som bäst fragmentariska bilder.

– Jag höll på att tuppa av. Jag minns att jag såg våra barn stå och hålla upp skyltar med våra namn på. Nästa sak som händer är att John Lundvik står på knä framför oss, säger Ashley Haynes.

Det var med just Lundvik som The Mamas fick sin första smak av Melodifestivalen och Eurovision. Trion slog igenom som kör bakom John Lundviks vinnarlåt Too late for love i fjol, som slutade på en femteplats i Eurovision Song Contest. Nu har de återigen lyckats charma publiken, och byter Tel Aviv mot Rotterdam, där årets tävling äger rum.

– Är vi i The Matrix? Det måste vara någon sorts drömscenario, säger Loulou Lamotte.

Segern innebär också att The Mamas är de sextionde vinnarna i Melodifestivalen genom tiderna.

Tävlingens tvåa, Dotter, kom så nära, så nära. Men en neslig poäng stod mellan henne och det stora priset.

"Underbart" och "jätteskönt", enligt tvåan.

– Det bästa som kunde hända mig var att komma tvåa. Jag har faktiskt tatuerat in en tvåa här på fingret som ett "twin sign" innan Melodifestivalen. Det var menat att bli så här för mig, säger Johanna "Dotter" Jansson.

– Jag sade mig själv: Om jag vinner, då är det vad jag vill göra. Om jag inte vinner då vill jag inte vinna. Nu vann jag inte så då vill jag inte till Eurovision. Nu vet jag svaret.

En deltagare som hamnade närmare botten än toppen är Mariette. Trots sin historiska bedrift – fyra raka finaler på fyra försök – har det av någon anledning aldrig räckt hela vägen för 37-åringen.

– Jag är helt slut men lycklig. Det är en vinst att ta sig till final, säger hon.

Den fyrfaldiga finalisten är inte säker på om det blir fler försök.

– Jag vet inte. Jag älskar ju det här sammanhanget men någon måtta får det väl vara. Någon gång måste man väl sluta. Men hittar jag rätt låt och får vara med igen är det möjligt. Just nu vill jag inte tänka på det. Nu är jag bara så nöjd med kvällen.

The Mamas tävlar i semifinal ett av två, i Rotterdam den 12 maj. Finalen äger rum den 16 maj.