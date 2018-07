The Killers får fortfarande en hel publik att skriksjunga med i "Mr Brightside". Spelningen i Hartwallarenan var välplanerad, snygg och explosiv, även om bandet stundvis kändes trött.

– Alla har vi en plan. Och sen blir du slagen på käften, säger Brandon Flowers, sångare i The Killers, under konserten i Hartwallarenan på tisdagskvällen.

Flowers pratar i generella termer, men citatet kunde också appliceras till The Killers turnéhistoria. Bandet skulle egentligen spela i Helsingfors redan i februari men bokade om konserten till juli när de fått förhinder.

När de nu står på scenen säger de till de 6 500 personerna i publiken att bandet är bättre än de var i vintras och att "alla är vi vinnare här". Det är svårt att veta om det stämmer – The Killers må ha hunnit spela samma konsert flera gånger, men upprepning kommer också med en viss matthet som stundvis märks i Hartwallarenan och i Flowers röstprestation.

Publiken verkar däremot inte bry sig om att spelningen ombokades eller att den emellanåt känns halvhjärtad. När The Killers öppnar med låten The Man ställer sig många upp från sina stolar, jublar och höjer armarna i luften.

The Killers kommer från Las Vegas och det märks i deras show. Neonskyltarna på scenen, de blinkande ljusen på bakgrundsskärmarna och bandmedlemmarnas svart- och guldglittriga kläder gör att konserten framstår som en hyllning till hemorten. Flowers springer entusiastiskt runt på scenen, ropar på finska och är genomsvettig halvvägs igenom konserten – även han lever upp till stereotypen av en showman från Sin City.

Längst fram på scenen står en manlig symbol i neon, med tre mindre kvinnliga symboler framför de tre kvinnliga bakgrundssångarna. När Flowers sjunger "I got news for you baby, you're looking at the man" med cowboybilder som lyser upp bakgrundsskärmen känns symbolerna (som tur är) inte helt seriösa. Jag antar att det hela är en ironisk nickning till The Man och bilden av maskulinitet överlag.

Även om The Killers bjuder på en blandad repertoar med både äldre och nya låtar är det få överraskningar på konserten. Det gör dock ingenting. När de spelar hits som Smile Like You Mean It, Somebody Told Me och All These Things That I've Done går publiken i gång. Jag som var ett inbitet fan för över tio år sedan uppskattar också att de spelar Jenny Was A Friend Of Mine – en låt som ofta glöms bort bland deras mera kända hits.

The Killers satsar däremot på andra oväntade detaljer i uppträdandet. I andra versen i låten I Can't Stay sjunger varje bandmedlem en låtrad var och innan de spelar For Reasons Unknown plockar de upp en finsk man som får spela trummor låten till slut.

Flowers uppmuntrar ofta publiken att sjunga med och vänder micken mot dem. Även om hans sång inte är klockren under hela konserten levererar han överlag bra, framför allt när han får sjunga i det högre röstregistret och till mer avskalat ackompanjemang.

Mot slutet av konserten stiger bandmedlemmarna av scenen. Några personer låtsas städa undan sladdar och konfetti, men det är bara en lite längre väntan på slutet än vanligt. När de sedan kör Human och Mr Brightside sitter ingen på sin stol i Hartwallarenan längre.

The Killers visar att de fortfarande kan få en hel publik att skriksjunga "cause I'm Mister Brightside" och på vägen ut från arenan är det slutligen ingen som ser besviken ut.

Anna Lillkung Reporter