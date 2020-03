The Hockey News: Ishockey-VM för herrar ställs in – IIHF dementerar uppgifterna

Kanadensiska The Hockey News skriver att ishockey-VM för herrar kommer att ställas in.

Det nya coronaviruset har satt stopp för mängder av idrottstävlingar. Internationella ishockeyförbundet ställde tidigare i månaden in VM för damer och enligt kanadensiska The Hockey News kommer också herrarnas VM-turnering i Schweiz att ställas in.

The Hockey News hänvisar till en källa och att beskedet om att ställa in turneringen i Zürich och Lausanne kommer att komma inom de närmaste dagarna.

Internationella ishockeyförbundet IIHF dementerar uppgifterna och skriver på Twitter att VM inte är inställt.

VM skulle enligt planen spelas 8–24 maj. Finland är regerande mästare i VM efter att ha vunnit ett sensationellt guld i Bratislava i maj i fjol.