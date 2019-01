The Favourite och Roma storfavoriter inför Oscarsgalan

Fakta

Oscarsnomineringar i urval

Bästa film: "Black Panther", "BlacKKKlansman", “Bohemian Rhapsody”, "The Favourite", "Green Book", "Roma", "A Star is Born", "Vice".

Bästa kvinnliga huvudroll: Lady Gaga: "A Star is Born", Glenn Close; "The Wife", Olivia Colman: "The Favourite", Melissa McCarthy: "Can You Ever Forgive Me?", Yalitza Aparicio: "Roma"

Bästa manliga huvudroll: Christian Bale: "Vice", Bradley Cooper: "A Star is Born", Willem Dafoe: "Vincent van Gogh: Vid evighetens port", Rami Malek: "Bohemian Rhapsody", Viggo Mortensen: "Green Book".

Bästa kvinnliga biroll: Marina De Tavira: "Roma", Amy Adams: "Vice", Emma Stone: "The Favourite", Regina King: "If Beale Street Could Talk", Rachel Weisz: "The Favourite"

Bästa manliga biroll: Adam Driver: "Blackkklansman", Mahershala Ali: "Green Book", Sam Elliott: "A Star is Born", Richard E Grant: "Can You Ever Forgive Me?", Sam Rockwell: "Vice".

Bästa regi: Spike Lee: "Blackkklansman", Pawel Pawlikowski: "Cold War", Yorgos Lanthimos: "The Favourite", Alfonso Cuarón: "Roma", Adam McKay: "Vice".

Källa: TT