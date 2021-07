The Crown slåss om att bli Emmy-vinnare också i år

Bästa dramaserie: The Boys, Bridgerton, The Crown, The Handmaid’s Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose, This is us.

Bästa komediserie: Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Flight Attendant, The Kominsky Method, Pen15, Ted Lasso.

Bästa miniserie: I may destroy you, Mare of Easttown, The Queen’s Gambit, Den underjordiska järnvägen, Wandavision.

Flest nomineringar: The Cown, 24; The Mandalorian, 24; Wandavision, 23; The Handmaid’s Tale", 21; Saturday Night Live, 21; Ted Lasso, 20; Lovecraft Country, 18; The Queen's Gambit, 18; Mare of Easttown, 16.