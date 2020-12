Det är värt att vänta på mästerliga utgåvor. The Avalanches nyaste album är mer traditionellt uppbyggt än de tidigare, men stilen och den drömlika världen går inte att ta miste på.

Vissa saker kan man inte skynda på. Det är något som fans av The Avalanches fått intala sig sedan debutskivan Since I left you (2000), ett texturmästerverk ihoppusslat av över 3 500 ljudsnuttar ända f...