I stället för att ge utrymme åt Pelle Osslers avgrundsgitarrer går Thåström på nya albumet in för en minimalistisk och ren ljudbild med piano, stråkar, blås och syntar.

Alltid när man tror sig veta vad Joakim Thåström kan tänkas komma med återuppfinner han sig själv. Antingen genom att totalt kasta loss från den tidigare – bandrelaterade såväl som geografiska – hemvisten, eller åtminstone genom klara musikaliska kursändringar.

Och kanske är det just därför han under mer än 40 år kunnat bevara positionen som en av Sveriges mest betydelsefulla rockartister. Man måste "lämna just när dimman kommer", man måste "alltid va på väg", som han sjunger i sin klassiker Alltid va på väg.

Efter Ebba Gröns hårtslående punk och Imperiets mer pretentiösa 80-talsrock chockerade han fansen genom att lämna Sverige och kasta sig in i Peace, Love & Pitbulls-projektet med industrirock på engelska. Men det är när han sedan gått vidare till solokarriären som han gjort sina starkaste och mest personliga skivor.

Under många år har Pelle Osslers mullrande avgrundsgitarrer haft en viktig roll i musiken, men när singlarna Papperstunna väggar (med Titiyo som gäst) och Isbergen (där First Aid Kit körar) släpptes blev det uppenbart att en förändring var på gång. Och mycket riktigt har Thåström på albumet Dom som skiner gått in för en mer minimalistisk och elektronisk ljudbild.

Det innebär att den enda som finns kvar från hans tidigare band är multiinstrumentalisten Niklas Hellberg, som nu har en klart större roll än tidigare. Det blir mycket piano, stråkar, blås och syntar, och musiken är mindre industrisöndersprängd än på de senaste skivorna.

I stället får vi ett knippe balladbottnade låtar, som ibland också ger rum för jazzstämningar och gospelkänsla. Det här sker inte minst då skivans starkaste nummer, Stora långa gatan, efter den mjuka öppningen börjar accelerera.

Här blir det uppenbart att Thåström hela tiden utvecklas som textskribent. Det är en liten berättelse från en gata i Neukölln där han bor, till synes ganska händelsefattig – men under ytan pulserar livet och existensen med full kraft. Och han pratsjunger mörkt och mässande, med repetitiva effekter och en underton av vemod.

Med åren har han börjat använda rösten på ett betydligt mer varierat sätt än i yngre dagar, och hans frasering lyfter nu orden ovanför sig själva. Han kan ladda enkla fraser med ödesmättad intensitet, men också uttrycka nakna känslor av förlust eller ömhet. I låten Mamma sjunger han om hur hans egen mor en gång kom till Stockholm, och om hur gärna han då velat se henne för att kanske också senare förstå henne bättre.

Han är här ovanligt öppen med sina känslor, och också då han sjunger om ett av sina många uppbrott i balladen Toledo och konkluderar med "kanske blev det bara/för mycket verklighet för mig" känns det som om han gick nära sig själv.

Musikaliskt handlar det om ett tämligen spretigt album, med ballader, rocknummer, inslag av jazz, pop och gospel. Men Thåströms sång ger en enhetlig grundstämning, den fyller rummet och binder ihop låtarna till en helhet som trots allt känns naturlig.

Låtmaterialet är visserligen ojämnare än på mästerverk som Den morronen eller Centralmassivet, men höjdarna ändå tillräckligt många för att också den här utgåvan ska ta plats bland årets mest minnesvärda.

Henrik Jansson Författare