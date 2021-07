Thailand utökar coronarestriktioner

För tredje dagen i rad slås rekord i antal nya smittofall i Thailand. Regeringen utökar nu coronarestriktionerna ytterligare i Bangkok och andra hårt drabbade områden.

Inrikesflyget till och från Bangkok samt andra högriskområden ställs in från och med onsdag, meddelar luftfartsmyndigheten CAAT. Sjuktransporter samt flyg med koppling till regeringens program för turismnäringen undantas dock.

Andra inrikesflyg dras ned till hälften av kapaciteten.

Köpcentrum i högriskområden stängs i ytterligare tre provinser och från och med tisdag kommer utegångsförbud råda där mellan klockan 21 och 04. Liknande åtgärder har redan tidigare i veckan införts i bland annat Bangkok, med syftet att få människor att stanna hemma.

Thailand kämpar med sitt största covidutbrott hittills under pandemin. 11 394 nya covidsmittade och 101 dödsfall rapporterades in under söndagen.