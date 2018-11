Hur kunde det gå så här i Ryssland? Masha Gessen ger implicit två svar som båda utgår från det sovjetiska arvet. Människorna hade fråntagits sitt historiska minne liksom också den nödvändiga informationen för att förstå sitt land och sin egen belägenhet. Och även om friska kunskapsflöden sipprade in i det nya Ryssland, fanns jordmånen kvar för propaganda, desinformation och censur.

Några timmar innan hennes familj emigrerar till USA låser elvaåriga Masha Gessen in sig på toaletten. Hon vill läsa sin morfars brev, han som stupade i kriget mot nazisterna. För det som ska ske känns oåterkalleligt. Hon kommer aldrig någonsin att återvända till Moskva – tror hon.

Men det som 1981 var otänkbart i Sovjet, blev möjligt i det nya Ryssland och människor som trott sig åtskilda för evigt kunde återförenas. Och när Masha Gessen exakt tio år senare återvänder, nu som amerikansk journalist, känner hon redan på flygplatsen igen två kvinnor som hon inte kunnat glömma, farmodern Ester och mormodern Ruzia.

Det blev början till såväl en lysande journalistkarriär som till en familjeåterförening på djupet. Gessen fascinerades till den grad av sin farmors och mormors personligheter att hon började fråga ut dem om deras liv och forska i deras bakgrund. Resultatet är Ester och Ruzia. Vänskap genom Hitlers krig och Stalins fred, en bok som vibrerar av kärlek och hat.

Kärlek – det är familjen, vännerna, det lilla livet som går att leva när det inte krossas av tanks och tåg. Hatet – det riktas mot Sovjetsystemet vars hårdhet särskilt drabbar judar.

Den vackra och livliga Ester kommer från en ansedd familj i Bialystok, Polens judiska centrum mellan världskrigen. Också den eftertänksamma Ruzia växer upp i en judisk miljö, hennes familj är sekulariserad och bor mitt i Moskva. Båda tillhör den första generationen som fötts efter revolutionen, unga människor som börjar livet i tron på en jämlik och god framtid.

I stället dras de in i en av den europeiska historiens mest smärtsamma konvulsioner. Med sinne för både dramatik och fakta lyckas Masha Gessen berätta Ester och Ruzias livshistorier samtidigt som hon visar på de miljöer och skeden som har format dem. De gamla kvinnorna är båda minnesgoda och öppenhjärtliga, de är kloka och sega överlevare som givetvis tvingats till kompromisser, men som inte gjort sig skyldiga till angiveri. Det hela blir ett ovanligt livfullt stycke europeisk närhistoria där också några skeden får ny belysning.

Till dem hör gettot i Bialystok. Ester hade själv fått en studieplats i Moskva före tyskarnas inmarsch, men hennes far, Jakub, stannade kvar. Han blev medlem i Judenrat och hamnade därigenom i den ohyggliga situation som återkommer i diskussionen kring Förintelsen. Är ett samarbete med tyskarna berättigat när det i bästa fall endast förlänger livet någon månad för judarna i gettot? .

Och vilken var då Jakubs roll? Gessen minns Hannah Arendts ord om Judenrat; den lömskaste av alla krafter som samverkade för att döda judarna. Hon reser till Bialystok och till Tel Aviv, hon stöter på motsägelsefulla minnen och dokument, någon minns Jakub som en vilseledd ynkrygg, andra som en av dem som organiserade motståndsrörelsen i gettot. Hon skapar sig till slut en bild av "en samhällstillvänd person som engagerade sig i ett fullkomligt hopplöst företag". Men hur Jakub dog får hon inte veta.

I Ryssland gör Stalin antisemitismen till något av en statlig religion, även om den vanliga juden inte behöver ängslas för sitt liv. Som judinnor förnedras Ester och Ruzia gång på gång med avslag på sina arbetsansökningar, men de ger sig inte. Och eftersom de är begåvade, belästa och språkkunniga får de ändå jobb som översättare. Ruzia hamnar i själva verket mitt i det kalla krigets centrum – hennes uppgift blir att censurera de utländska korrespondenternas texter.

Så när den tjugoåriga Masha Gessen började jobba som korrespondent i sin forna hemstad fick hon veta att hennes mormor en gång hade censurerat människor som hon – amerikanska journalister i Moskva. Hon får också en unik insyn i hur det hela egentligen fungerade inuti Centraltelegrafens välkända byggnad, ett av Moskvas landmärken på nuvarande Tverskajagatan. När Ruzia gått in genom en anonym sidoingång sitter hon i ett rum som gränsar till korrespondenternas, avskild genom ett draperi. På ett bord står direkttelefonen till Stalins sekretariat, svart utan nummerskiva…

Genom sin plats i det rummet blir Ruzia en av de första som 1956 får ta del av Chrustjovs hemliga tal där decenniers terror och svek äntligen blottas. När Ruzia går hem slår hon hårt ihop händerna "för att hålla glädjen nära sig, se till att hon transporterar den helskinnad tills hon kan dela med sig av den".

Det är sällan Masha Gessen citerar direkt, istället skriver hon en egen, känslointensiv och samtidigt vederhäftig berättelse om Ruzia och Ester. Om deras arbete och vardag, om deras sena vänskap, om familjerna, männen, älskarna och barnen. Om kampen för att stå rak och överleva i Stalins rike. Man läser med bultande hjärta medan ögonen vidgas inför en sådan direkt insyn i några av tidens mörkaste skeden.

En fördjupad insyn, det ger Masha Gessen också i sin senaste bok Framtiden är historia. Det totalitära Rysslands återkomst där hon följer utvecklingen från nittiotalet fram till våra dagar. Vi känner till de stora händelserna – Sovjetunionens sönderfall, kuppförsöken, Putins tillträde, invasionen på Krim, kriget i Donetsk – men att läsa Gessen, det är också att förstå - och framför allt att förstå hur atmosfären förändrades och vad olika människor upplevde.

För samtidigt som Masha Gessen initierat redogör för trettio år av turbulent samtidshistoria, låter hon oss också här se förändringarna genom individuella prisma. Hon har valt ut sju personer, fyra av dem födda i början av åttiotalet, som hon följer och intervjuar, ibland in i minsta detalj. Så när hon skriver om arresteringsvågen efter massprotesterna i Moskva 2012 kan hon också berätta om vad till exempel Serjosha upplevde de dagarna och hur det påverkade hans liv. "Det finns ingen framtid", tänkte han, och slutade arbeta.

Än mer skrämmande är det att genom hbtq-aktivisten Ljosha följa den framväxande moralkonservatismen med dess allt intensivare hotpropaganda mot västvärldens "sexuella perversioner och utplånade könsskillnader". Eftersom Ljosha är sociolog vid universitetet i Perm får han till en början syssla med genusforskning och skriva om sexuella minoriteter. Men när hysterin mot homosexualitet (som ofta förknippas med pedofili) blir allt starkare, när unga män mördas och han själv ansätts både inom och utanför universitetet, tvingas Ljosha inse att han inte längre kan leva i Ryssland.

Den som inte längre får leva i Ryssland är Boris Nemtsov. Han skildras både som den orädda och principfasta politiker han var och som en levnadsglad far till Zjanna, en annan av Gessens sju huvudpersoner. Den privilegierade och smått villrådiga Zjanna dras med åren allt mer in i sin fars verksamhet. Men när hon på nära håll upplevt polisvåldet under en demonstration för yttrandefrihet, vill hon aldrig mer delta. Däremot för hon sin pappas älsklingsmat till fängelset dit han förpassats och lovar honom sitt stöd.

Men leden kring Nemtsov glesnar. En gång hamnar han i samma cell som Aleksej Navalnyj medan ledande dissidenter som Sergej Udaltsov får långvariga straff och andra som Garri Kasparov tvingas emigrera. Nemtsov hotas, men stannar envist kvar och deltar i protestaktioner samtidigt som han utmålas som en USA-finansierad femtekolonnare. På natten den 27 februari 2015 mördas han med flere skott bakifrån, rätt på bron nedanför Kreml. Två dagar senare skulle han ha deltagit i en marsch mot kriget i Ukraina.

Hur kunde det gå så här? Masha Gessen ger implicit två svar som båda utgår från det sovjetiska arvet.Människorna hade fråntagits sitt historiska minne liksom också den nödvändiga informationen för att förstå sitt land och sin egen belägenhet. Gessen skriver utförligt om samhällsvetarnas och psykologernas situation – de måste bygga sina rön på fragmentarisk kunskap och presentera dem på ett inadekvat språk. Och även om friska kunskapsflöden sipprade in i det nya Ryssland, fanns jordmånen kvar för propaganda, desinformation och censur.

Och så är det skuldfrågan. I Ester och Ruzia skriver Gessen till och med om det finska vinterkrigets "meningslösa, massiva blodbad". Och i Framtiden är historia citerar hon långt Jeltsins förbehållslösa ursäkt när tsarfamiljens lämningar begravdes i St. Petersburg 1998: "Skulden faller på oss alla. Vi har ingen rätt att ljuga för oss själva och använda politiska adjektiv för att rättfärdiga en sanslös grymhet".

Den tiden är förbi. För Masha Gessen är totalitarismens återkomst straffet för att Ryssland inte gjort som Tyskland efter andra världskriget och axlat sin skuld.

