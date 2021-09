Efter WTC-attacken fortsatte terroristerna i många år sprida skräck i land efter land. I vårt hörn av världen har det lugnat ner sig, men vi måste ständigt vara på vår vakt. USA:s 20-åriga krig mot terrorismen slutade inte i en seger.

Jag satt i bilen på väg till Tunabo för att hämta barnen från dagis. Klockan var fyra på eftermiddagen och jag hörde jingeln för nyhetssändningen i bilradion. Ett flygplan av något slag hade kolliderat med en av World Trade Centers två skyskrapor i New York. Uppgifterna om vad som egentligen hänt var ytterst knapphändiga. Det klarnade de närmaste timmarna, samtidigt som rapporter om fler osannolika händelser i och ovanför USA strömmade in.

Terrorattackerna i USA den elfte september 2001 hör till de händelser som fick hela världen att stanna och som man efteråt minns kristallklart. Frågan "Var befann du dig då du fick höra om WTC-attackerna?" kan de flesta som då var vuxna svara på ännu i dag, tjugo år senare.

Attackerna utfördes av den islamistiska terroristorganisationen al-Qaida och chockade en stor del av världen, inte minst amerikanerna. Det blev startskottet för USA att inleda ett krig mot terrorismen och skicka trupper till Afghanistan.

Terrorismen blev det stora diskussionsämnet i många år och ett dödligt gissel för i praktiken hela världen. Otaliga fega blodiga attacker utfördes mot oskyldiga människor på olika håll i Europa med bomber, skjutvapen, knivar och lastbilar. De kom hela tiden närmare också oss i Finland för att slutligen i augusti 2017 slå till på torget i Åbo. Då hade beredskapen redan länge varit förhöjd men en ensam knivman kunde inte hindras.

Under de allra senaste åren har det lyckligtvis varit ganska tyst kring islamistisk terrorism i Europa. Men terrorismen har definitivt inte dött ut bara för att det har varit lugnt här.

Institute for Economics and Peace (IEP) är en tankesmedja som årligen presenterar ett globalt terrorismindex (GTI) och förfogar över en databas med 170 000 terroristangrepp under de senaste 50 åren. Den färskaste rapporten gäller 2019 och den visar att antalet människor som fått sätta livet till i terroristattacker sjönk för femte året i rad. Trots det uppgick dödsoffrens antal till närmare 14 000. Hela 96 procent av dem dödades i områden där det pågår konflikter.

De tio länder med de flesta terrorismoffren är alla involverade i väpnade konflikter. Det kan vara orsaken till att vi i Europa upplever att terrorismen har avtagit avsevärt. Det gäller Europa, men inte världen som helhet. I mer än 60 länder krävde terroristattacker år 2019 dödsoffer.

Högsta terrorismindex noterades även 2019 i Afghanistan, trots USA:s och allierade länders militära närvaro. Talibanerna, som nu har tagit över styret i landet var i den senaste rapporten den terroristgrupp som dödade flest människor i sina attacker.

IS försvagade ställning märks i statistiken. För första gången sedan den islamistiska terrororganisationen aktiverade sig på allvar 2013 dödades nu färre än tusen personer. Islamistiska staten krossades inte men krympte rejält i och med nederlaget i Syrien.

Men IS och närstående grenar är på stark tillväxt i Afrika, speciellt i flera stater söder om Sahara, där terrorismen överlag just nu växer mest.

En markant ökning av terroristattacker kan också noteras inom politisk högerextremism, även om attacker som kräver dödsoffer fortfarande är rätt så få.

Då USA skickade trupper till Afghanistan skedde det för att kriga mot terrorismen. Allierade styrkor såg också andra mål i uppdraget. Nu är kriget i Afghanistan över efter att de sista trupperna lämnade landet häromveckan. Och talibanerna, terroristerna, är tillbaka vid makten. Betyder det här att vi igen måste känna ökad rädsla för terrorattacker?

Ingen vill att Afghanistan på nytt ska bli grogrund för terrorism men samtidigt är kontrollen över utvecklingen där inte längre i USA:s och dess allierades händer. Vi vet ännu inte vad det kommer att utmynna i men vi måste vara beredda på det värsta då landet nu styrs av en grupp som själva klassas som terrorister.

Och bidar IS bara sin tid och samlar krafter för nya hemskheter?

Vi har tyvärr inte vunnit kriget mot terrorismen. Vi kan bara hoppas att sådant som 9/11 aldrig upprepas.

Tommy Westerlund Ledarskribent