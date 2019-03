Terrorforskare om IS-anhängare: "De flesta kommer inte att straffas"

I augusti får Sverige en skärpt terrorlagstiftning. Magnus Ranstorp har förespråkat det ända sedan svenska medborgare år 2012 började åka till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Bild: Försvarshögskolan i Sverige

Återvändande IS-anhängare är farliga, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp. Deras våldströskel är lägre, de har internationella kontakter och har upplevt och utövat våld. Nu vill den svenska regeringen ha en internationell krigstribunal där europeiska länder tillsammans kan ställa misstänkta terrorister inför rätta.

– Det är under all kritik att det tagit så länge att ta fram en strategi för att hantera dem som varit involverade i IS. Förseningen är oförsvarbar, säger Magnus Ranstorp, expert på frågor kring terrorism vid Försvarshögskolan i Stockholm.

I många europeiska länder går diskussionen nu het om hur man ska förhålla sig till IS-återvändarna. Sverige är vid sidan av Belgien det europeiska land som per capita har flest medborgare som värvats av IS, enligt Dagens industri.

Debatten är polariserad. Allt fler anser att personer som lämnat Sverige för att ansluta sig till IS ska förhindras att återvända och även fråntas sitt svenska medborgarskap. Med dagens lagstiftning är det ändå inte möjligt. Först 2016 blev det i Sverige brottsligt att resa utomlands i terroristiskt syfte. De flesta hade åkt i väg före det och lagen kan inte tillämpas retroaktivt. I augusti får Sverige en ny terrorlagstiftning som gör det straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. Men trots att lagen skärps är den fortfarande mildare än i till exempel Norge.

Lagen kommer alldeles för sent, säger Magnus Ranstorp. Redan 2013 varnade han för problemet med återvändande IS-anhängare. Orsaken till att det tagit så länge innan regeringen reagerat beror på att terrorlagstiftningen har varit en känslig fråga, tror han.

– Efter den 11 september ökade stödet för en skärpt lagstiftning mot terror, men vänsterdebattörer och aktivister lade en våt filt över möjligheten till skärpt lagstiftning. Man misstänkliggjorde Säkerhetspolisen och ansåg att man bedrev häxjakt mot muslimer som kollektiv. När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och lyfte upp islam som ett problem blev det ännu mer känsligt att röra lagarna och riskera att klassas som anti-muslimsk.

På torsdagen föreslog den svenska regeringen en internationell krigstribunal där europeiska länder tillsammans kunde ställa misstänkta terrorister inför rätta för brott begångna under Syrienkriget. En tribunal är en domstol som skapats för ett speciellt ändamål och en sådan inrättades efter bland annat krigen i Rwanda, Balkan och Libanon. Men också det här händer alltför sent, säger Ranstorp, som förespråkat en tribunal redan tidigare.

– Det kommer att ta lång tid att få en sådan tribunal på plats. Det blir moraliskt för mycket också för befolkningen att se att svenskar som åkt ner till världens vidrigaste terrororganisation och gjort bestialiska övergrepp inte får något straff över huvud taget. Det tvingar regeringen att driva frågan hårdare nu.

Sedan IS kalifat föll har det gjorts många intervjuer med kvarvarande IS-anhängare. Många av IS-anhängarna bedyrar sin oskuld och säger att de inte sett några halshuggningar, mord och huvuden spetsade på pålar, vilket väckt reaktioner. "Jag tycker det är fel, rentav magstarkt, att IS-anhängare ska få bedyra sin oskuld och ovetskap i SVT och Expressen", skriver Sydsvenskans Rakel Chukri. "Det fanns inga passiva, oskyldiga medlemmar av IS. Vi ska inte behöva utsättas för ständigt nya snyfthistorier som påstår motsatsen".

Med dagens lagar kan man inte hindra IS-anhängare från att återvända till Sverige. I teorin kan de dömas för folkrättsbrott såsom våldtäkter, sexuellt slaveri och mord, men bevisföringen är svår.

– De flesta kommer inte att straffas för något av det som de gjort där nere. Det handlar mycket om bevisföring. Bilderna ligger hos Säpo eller Försvarsunderrättelsedomstolen, eller på Facebook eller Twitter. Därför vore det bra om vi slog samman våra utredningsresurser, säger Ranstorp.

IS-terroristernas våldströskel är lägre, de har internationella kontakter och de har upplevt och utövat våld.

I Sverige har omkring 300 personer rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper, främst IS. Cirka hälften av dem har återvänt till Sverige, enligt Säpo. De flesta har åkt från Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro.

– De som är kvar därnere är ideologiskt hårdföra. De har varit med längst, är övertygade och känner ingen ånger. De talar med svenska medier och vädjar om att få komma tillbaka för att de vet att de inte får något straff i Sverige.

– Farliga. Två svenska IS-återvändare deltog i terrordåden i Paris och Bryssel och IS-återvändare har blivit åtalade för mord hemma i Sverige. Deras våldströskel är lägre, de har internationella kontakter och de har upplevt och utövat våld.

– Jag tycker att den nederländska modellen är väldigt bra. De tar hem alla barn i åldern 0-10, oavsett vad som hänt. Sedan utreder man äldre barn fall för fall. Man kontaktar också anhöriga och följer upp vad som händer med dem som återvänder. I Stockholm finns ett trettiotal återvändare och inte en enda har blivit kontaktad av socialtjänsten.