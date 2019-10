Terrorexpert: Oroande att IS-anhängare lyckats fly

Uppgifterna om att hundratals anhöriga till IS-anhängare har flytt från ett läger i Syrien är en varningssignal, säger terrorforskare.

– Den kritiska frågan är hur säkerheten ser ut för männen i fängelserna, det är framför allt de som är stridande, säger Magnus Ranstrop, terrorforskare vid Försvarshögskolan.

Under söndagen uppgavs att anhöriga till utländska Islamska staten (IS) -anhängare lyckats fly från ett läger i Ain Issa. Det rör sig om kvinnor som stödjer IS och deras barn, enligt uppgifter från det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) som bevakar kriget från Storbritannien.

Sheikhmous Ahmed, chef för flykting- och migrationsdepartementet i kurdstyrda nordöstra Syrien, säger till Expressen att de flesta som har rymt kommer från Europa, inklusive Sverige och Norge.

Söndagens massrymning är en varningssignal, konstaterar Magnus Ranstorp.

– Om hela al-Hol-lägret faller och fångarna överges helt. Då är det ett mycket större problem. Då blir det helt andra säkerhetsdimensioner, säger han.

I lägret al-Hol hålls tiotusentals personer fångna.

Uppgifterna om hur många som har flytt går isär. Enligt SOHR är det ett hundratal personer. Syrisk-kurdiska företrädare uppger däremot en högre siffra, närmare 800 personer.

Aras Lindh, analytiker vid Utrikespolitiska institutets Mellanösternprogram, säger att det är svårt att säga hur många som har flytt.

– Det här är händelser som inträffar nu. Det är väldigt svårt att få någonting verifierat när det har hänt i en krigszon för bara en stund sedan.

Han säger att i och med att USA har dragit tillbaka trupper har IS blivit mer aktiv. I fredags skedde ett attentat i staden Qamishli. IS har tagit på sig dådet.

– Risken för nya attentat och att de kommer att exploatera eventuella maktvakuum som uppstår är stor. Det visar att utöver IS-fångarna finns sovande celler som tar tillfället i akt att skapa oreda.