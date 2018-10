Terho: Först ska vi slopa tjänstemannasvenskan

Profil

Sampo Terho

Född i Helsingfors 1977, uppvuxen i Kyrkslätt.

Skrev studenten 1996 och studerade därefter Finlands historia vid Tammerfors universitet. Filosofie magister 2003.

Har jobbat vid Försvarsministeriet, som fredsbevarare i Bosnien-Hercegovina 2005 och som forskare vid Försvarshögskolan fram till 2010.

Tog plats i Europaparlamentet 2011 från suppleantplats, då Timo Soini återvände till riksdagen. Satt i Europaparlamentet 2011–2015. Riksdagsledamot sedan 2015.

Europa-, kultur- och idrottsminister sedan maj 2017.

Var förhandsfavorit i valet av Sannfinländarnas nya ordförande under partikongressen sommaren 2017, men sidsteppades av motkandidaten Jussi Halla-aho under dramatiska former. Efter partikongressen splittrades partiet, och Terho blev ordförande för det nya partiet som sedermera tog namnet Blå framtid.

Har också varit ordförande för Finskhetsförbundet, som bland annat driver ett slopande av den obligatoriska skolsvenskan.

Sampo Terhos drömregering: "Utan vidare den nuvarande sammansättningen" – alltså Centern, Samlingspartiet och Blå framtid.