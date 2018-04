Teostopriset till Astrid Swan och Joona Toivanen Trio

Årets Teostopris tillfaller Astrid Swan samt Joona Toivanen, Tapani Toivanen och Olavi Louhivuori. Priset delas i år ut för femtonde gången och prissumman uppgår till 20 000 euro per vinnarverk.

Årets Teostopris tillfaller två musikverk. Astrid Joutseno får pris för sina kompositioner, texter och arrangemang på Astrid Swans skiva From the Bed and Beyond och Joona Toivanen, Tapani Toivanen samt Olavi Louhivuori för sina kompositioner och arrangemang på Joona Toivanen Trios skiva XX.

Teostopriset delas i år ut för femtonde gången och är ett av Nordens största konstpriser. Prissumman är 20 000 euro per vinnare. Vinnarna valdes från en lista på fem kandidater utvalda av en förhandsgallringsjury. De slutliga besluten fattades av Europarlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri, Tavastias vd Juhani Merimaa och fjolårets Teostoprisvinnare Mikko Joensuu.

Teostoprisets idé är att främja inhemsk modig, personlig och innovativ musik. Astrid Swans skiva är en modig betraktelse över djupt personliga händelser, den skildrar hennes kamp mot cancern i en bred musikalisk berättelse. Joona Toivanen Trio hör till våra främsta jazzensembler och som helhet är skivan mogen och harmonisk. "Från en traditionellare uppbyggnad med uttalade harmonier och solon har man tagit ett steg mot större abstraktion. Kanske trion uppnår mera genom att göra mindre", skrev Jan-Erik Holmberg i sin recension i vintras.