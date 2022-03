Teostopriset kommer igen efter ett års paus, Cecilia Damström och LauNaus Själö uppmärksammas

Sammanlagt 60 000 euro i prispengar delas ut, då Teostopriset efter ett års paus på grund av coronapandemin delas ut till 2–4 betydande musikverk. Prissumman är den största i prisets historia.

Även kandidaterna är fler än tidigare, eftersom man tagit i beaktande verk som utgivits eller uruppförts under de senaste två åren (2020–2021). En av kandidaterna i år är finlandssvenska Cecilia Damströms verk ICE för symfoniorkester. Förvalsjuryn beskriver Damström som "fördomsfritt uppdaterande den klassiska samtida musiken till 2020-talets värld." Verket ICE tar fasta på "hur det känns då isen smälter i klimatförändringens tid" och är skrivet på beställning av Lahtis symfoniorkester, Europas miljöhuvudstad 2021.

Laura Naukkarinen, Matti Bye och Janne Laine är nominerade för LauNaus skiva Själö, som bjuder lyssnaren på en resa till den hemlighetsfulla ön i Åbolands skärgård, vida uppmärksammad på sistone inom flera konstformer. Naukkarinens och Byes musik kompletteras av Laines ljudverk som omfattar både fältinspelningar och texter skrivna av personer som bott på Själö. Skivan är ett konceptalbum som hör ihop med Lotta Petronellas film Själö – Island of Souls (läs Hbl:s recension här).

Övriga nominerade är Minna Leinonens rörelseopera Alma!, Ville Aalto: Avian Electronics, Adina Dumitrescu: I smiled to the bird on Jupiter, Linda Fredriksson: Juniper, Rasmus Soinis kompositioner på Sointi Jazz Orchestras skiva Kolibri, Litku Klemetti: Kukkia muovipussissa (text Sanna Klemetti, musik Sanna Klemetti och Pekka Tuomi), Sir Liselot: Maniduros (musik Liisa Tani), Eevil Stöö: Marsipan Wive, Opium Warlord: Nembutal (text och musik Sami Hynninen), LauNau: Själö (musik och arrangemang Laura Naukkarinen och Matti Bye, ljudverk Janne Laine) samt Yona: Uni johon herään (musik av Johanna Rasmus och arbetsgruppen).

"Coronaåren 2020–21 syntes på musikfältet, ny innovativ musik gavs ut eller uruppfördes i mindre grad än under normala år", kommenterar musikjournalisten och fackboksförfattaren Mervi Vuorela, ordförande för urvalsjuryn i ett pressmeddelande. Den slutliga pristagaren väljs av en fyra personers jury bestående av Teostoprisvinnarna 2020 Jesse Markin och Totte Rautiainen, Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén och journalisten Maria Veitola. Vinnaren kungörs den 19 maj. Teostopriset har delats ut sedan 2003 och är ett av Nordens största konstpriser.