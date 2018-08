Tennisstjärnorna rasar mot serveklockan

Fakta

Serveklockan i US Open

Serveklockan innebär att herr- och damspelarna får 25 sekunder på sig att sätta igång spelet efter att huvuddomaren sagt poängställningen. Tar det längre tid tilldelas servande spelare en varning vid första förseelsen. Sker det även en andra gång förlorar spelaren en poäng och vid en tredje gång (eller fler) tilldöms spelaren i förlust i gamet.

Serveklockan har tidigare använts i kvalturneringarna till US Open, Australian Open och Franska mästerskapen. Nytt i huvudrundan av årets US Open är också att inbollningstiden kortas ned till sju minuter per match.

Källa: New York Times och TT