Tennisen pausar turnering efter protester

Idrottsvärldens protester sprider sig efter helgens skjutning av den svarta amerikanen Jacob Blake i Wisconsin.Nu pausas den pågående tennisturneringen i New York under ett dygn för att belysa sociala orättvisor i USA."Det finns mycket viktigare saker som kräver omedelbar uppmärksamhet än att se mig spela tennis", skriver stjärnan Naomi Osaka på Twitter.

Först vägrade basketspelarna i Milwaukee Bucks spela sin NBA-match.

Damernas WNBA följde snart efter och sedan strömmade protesterna mot rasism och polisövergrepp in.

Från baseboll till fotboll och vidare till amerikansk fotboll. Och till tennisen.

Den pågående WTA- och ATP-turneringen i New York kommer i solidaritet med protesterna under torsdagen att lägga ner racketarna.

"Som en idrott tar tennisen kollektivt ställning mot ojämlikhet baserad på hudfärg och sociala orättvisor som åter har blossat upp i USA", skriver WTA- och ATP-tourerna i ett gemensamt uttalande tillsamman med det amerikanska tennisförbundet. Spelet ska upptas på fredag.

Beskedet kommer någon timme efter det att stjärnan Naomi Osaka gått ut på Twitter och sagt att hon inte tänker spela sin semifinal.

"Mer än jag är en idrottsutövare är jag en svart kvinna. Och som en svart kvinna känner jag att det finns mycket viktigare saker som kräver omedelbar uppmärksamhet än att se mig spela tennis", skriver världstian Naomi Osaka på Twitter.

Osaka, som tävlar för Japan, har haitisk-japansk bakgrund men har bott USA sedan hon var en liten flicka.

Tennisstjärnan vann under onsdagen sin kvartsfinal mot Anett Kontaveit i WTA-turneringen i New York och meddelade på kvällen att det inte skulle bli någon semifinal för hennes del.

"Jag förväntar mig inte att något drastiskt ska hända bara för att jag inte spelar tennis, men om jag kan få i gång ett samtal i en i huvudsak vit sport tycker jag att det är ett steg i rätt riktning", skriver hon och fortsätter:

"Jag mår illa av att se polisens fortsatta folkmord på svarta människor. Jag blir utmattad av att se nya hashtaggar var och varannan dag och jag är extremt trött på att höra samma samtal om och om igen. När tar det slut?"

Bojkotten är en protest mot helgens skjutning av den 29-årige svarta amerikanen Jacob Blake i Kenosha, Wisconsin. Blake sköts av polis på nära håll men överlevde. Uppgifter har gjort gällande att han är förlamad från midjan ned.

Även spelarna i basebollaget Milwaukee Brewers bestämde sig för att bojkotta sin planerade MLB-match mot Cincinnati under onsdagen.

– Självklart har det som hände i Kenosha påverkat oss, det kommer så nära. Vi har burit tröjor med budskapet 'Rättvisa. Jämlikhet. Nu'. Och vi har gjort uttalanden. Men någon gång måste handling tala högre än ord, och i dag bjöds vi på ett unikt tillfälle att använda vår plattform för att faktiskt förvandla ord till handling, säger Brewers-spelaren Ryan Braun.

Ytterligare två MLB-matcher ställdes strax därefter in. Fotbollens MLS ställde sedan in fem av onsdagens sex matcher och flera NFL-lag ställde in sina träningar för att låta spelarna själva bestämma om de ville manifestera eller inte.