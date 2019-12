Teliaaffären roddes i hamn – MTV byter vd

Finlandssvenska Johannes Leppänen tar över som vd på MTV3.

Efter en lång och omstridd process kring Bonniers försäljning av MTV har avtalet med Telia nu skrivits under. Det innebär att MTV, C More och svenska TV4 från och med nu är i Telias ägo. Samtidigt meddelar vd Jarkko Nordlund att han lämnar bolaget.

Nordlund har varit vd i fyra år med uppgift att få upp lönsamheten och sälja bolaget.

– Jag har fyra intressanta år bakom mig, under vilka vi har lyckats få positiv tillväxt i vår affärsverksamhet. Därför är det en naturlig plats för mig att stiga åt sidan, säger Nordlund i ett pressmeddelande.

Han efterträds av Johannes Leppänen som har jobbat på MTV sedan 2016, det senaste året som operativ direktör.

– I och med köpet skapar vi en ny enhet inom Telia där TV4, C More och MTV ingår. Det leder till en ny nordisk organisationsmodell och där passade ett vd-byte bra, säger Leppänen.

Ålder: 42 Familj: Fru och två barn Bor: Helsingfors Utbildning: Ekonomie magister Favoritprogram på tv: Wow, svår fråga. Vi har haft som tradition med familjen att titta på Dansar med stjärnor. Kan inte leva utan: Idrott.

– Det var knappast avgörande, men det är en tillgång att kunna tala svenska i kontakten med Telia, även om engelskan är det officiella språk vi använder.

– Vi kommer att satsa på inhemskt innehåll och behålla vår plats som nummer ett inom kommersiell tv, både när det gäller underhållning, sport och nyheter.

År 2018 tog Telia över tv-rättigheterna till FM-ligan i hockey. Om hockeyligans alla matcher framöver kommer att visas via betaltjänsten C More vill Leppänen inte uttala sig om.

– Det återstår att se, här har vi att fundera på.

Leppänen är nöjd med den digitalisering av verksamheten som skett inom MTV.

– Vi har lyckats behålla vår position och flytta över tittarna till att använda våra digitala kanaler. På nätet har vi satsat på en separat nyhetstjänst i kombination med sjuans och tians tv-nyheter, vilket gör oss ännu starkare på marknaden.

– Dessutom har vi en kamera som sänder direkt dygnet runt. Jag sitter just nu och tittar på dörren till Centerns mötesrum och väntar på att något ska hända där, säger Leppänen på måndagseftermiddagen.

MTV driver förutom sin huvudkanal MTV3 också kanalerna Sub och Ava.

Läs också: Telia och MTV fåordiga inför EU-beslutet