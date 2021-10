Telia stängde ner mobilnätet på åländsk ö – invånare: "De har tagit bort allt!"

Mobiltelefonin på ön Seglinge är stängd sedan två veckor. Invånare befarar att det bara är början, och att flera glesbefolkade delar av Åland riskerar att förlora kontakten med omvärlden.

– Jag är i stan, annars hade du inte fått tag i mig, säger Seglingebon Thomas Fredriksen, som arbetspendlar till Mariehamn.

Han berättar bakgrunden:

– När jag kom hem på kvällen den 7 oktober fungerade inte mobiltelefonen, varken hos mig eller hos grannarna. Jag ringde från min fasta telefon som jag knappt visste att jag hade kvar. Jag pratade med (Teliaåterförsäljaren) Midax, som kontaktade de som hade hand om masterna. De ringde tillbaka och sa att det inte var några fel på Kumlinge/Seglinge, säger Fredriksen.

Följande helg när Thomas Fredriksen kom hem var det samma sak.

– Midax vidarebefordrade ett mejl från Telias support. De svarade på finska, det kan jag inte läsa, men en halvtimme senare skickade de ett svar på engelska.

Svaret lydde "Seglinge base station has been shut down on 07.10.2021 because the base station will have to be dismantled. The coverage of the mobile network in the area (2G, 3G) has therefore decreased".

Alltså att basstationen har stängts ner eftersom den ska monteras ner, och att mobiltäckningen i området därför har minskat.

När Thomas Fredriksen kom hem i fredags och mobiltäckningen fortfarande saknades skickade han ett mejl.

– Jag har fast bredband så jag mejlade på engelska och bad dem fixa det, för det här går inte, säger han.

Svaret kom på lördagen och löd, översatt från engelska: "Det är inget fel på basstationen så det finns inget att fixa. Tyvärr är det inget vi kan göra just nu."

– Då blev jag förbannad, och frågade dem "säger ni faktiskt att ni har stängt ner alla möjligheter till telekommunikation utan att meddela kunderna?". Måndag morgon fick jag till svar att det beror på saker som de inte rår över, och att de letar efter ett nytt ställe att ha en mast.

Thomas Fredriksen ger inte mycket för det svaret.

– Varför skulle de säga upp en plats som de redan har, med mast, byggnad och el?

Han befarar att detta bara är början.

– Härnäst stänger de ner i Geta, Lappo... I Sverige har de dragit ut bredband men de som bor längst bort blir utan. Här på Åland har Telia ett näringstillstånd med ett undantag för att det är så livsviktigt med telekommunikationen. Alla som är beroende av mobiltelefonin för att kunna jobba hemifrån: Telia har tagit bort allt, och utan förvarning, det är det som är det värsta.