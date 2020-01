Telia försöker locka nya kunder

Telia ökade vinsten under fjärde kvartalet. Men utmaningar kvarstår och kostnadsbesparingarna fortsätter. Bolaget behöver bli bättre på att förklara värdet i sina tjänster för att locka fler mobilkunder, enligt vd Christian Luiga.

Telia har kämpat i motvind i konkurrensen om mobilkunderna de senaste åren. Samtidigt är just de kunderna en viktig bas i bolagets intjäning. Den tillförordnade vd:n Christian Luiga anser att både industrin och Telia själva har varit dåliga på att förklara värdet av tjänsterna som erbjuds.

Bolaget försöker hitta nya sätt att locka kunder. I Finland har man exempelvis kunnat rulla ut ett 5G-erbjudande. Man arbetar även med innehållet i tjänsterna.

Under fjärde kvartalet fick Telia grönt ljus för köpet av Bonnier Broadcasting där finländska MTV samt svenska TV4 och C More ingår. Affären har omgärdats av oro över att möjligheten för konkurrenter att distribuera innehåll från kanalerna ska begränsas.

– Jag vill tydliggöra att vi inte kommer att begränsa något hushåll i Sverige eller Finland att se TV4 eller MTV, och vi kommer att säkerställa att vi uppfyller de åtaganden vi har lovat EU-kommissionen, säger Luiga.

Telia har arbetat med kostnadsbesparingar i flera år. När den tillförordnade vd:n summerar 2019 konstaterar han att de åtgärder som har gjorts har hjälpt bolaget till bättre lönsamhet.

– Vi ökade vinsten successivt under året och även in i kvartal fyra då det var fyra procent upp. Det var framför allt drivet av de kostnadsuttag vi har jobbat med.

Vinsten före skatt landade på cirka 1,8 miljarder kronor (cirka 170 miljoner euro) för fjärde kvartalet 2019. Motsvarande period ett år före var vinsten 1,7 miljarder kronor (cirka 160 miljoner euro).

Precis som i fjol är planen i år att sänka kostnaderna med ytterligare två procent. Utmaningarna med minskad efterfrågan på traditionella produkter och en fortsatt hård konkurrens i kärnverksamheten och för nya tjänster håller i sig.

Besparingsstrategin kretsar främst kring att sänka leverantörskostnader, flytta verksamheter till Baltikum och slå samman koncerngemensamma funktioner. I det arbetet kan det bli tal om ytterligare personalneddragningar.

– Jag har inget självändamål med att ta ut anställda men däremot ska vi bli effektivare. Då är det både anställda, resurser och leverantörer som är en kombination i den ekvationen. Hur exakt det tas det beror på vad som är bäst för effektiviteten, säger Christian Luiga.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 2:45 kronor per aktie, en höjning från 2:36 kronor i fjol.

Telias aktie, som är parallellnoterad på Helsingforsbörsen, steg på onsdagen med 1,56 procent.