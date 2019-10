Telefonköp på tori.fi slutade med rånförsök

De senaste dagarna har åtminstone två polisanmälningar gjorts där offret varit utsatt för rånförsök i samband med telefonköp över nätet.

Polisinrättningen i Östra Nyland påminner i ett pressmeddelande om att vara försiktig i samband med inköp över nätet.

Under de senaste dagarna har polisen fått in åtminstone två polisanmälningar där nätköpen gått snett. Båda fallen hände sent på kvällen ungefär vid niotiden, då de inblandade hade bestämt träff för telefonköp.

Offret i det ena fallet berättar att tre unga män försökt råna denne med hot om våld under träffen.

Polisen säger att köp- och försäljningsplattformer som tori.fi oftast är säkra. Polisen tipsar ändå om att försöka bestämma möte på offentliga platser och under dagens ljusa timmar.