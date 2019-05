Tekniken strular för det finländska Eurovisionsbidraget i Tel Aviv

Scenteknik som inte fungerar och motstridiga instruktioner irriterar artisterna Darude och Sebastian Rejman under generalrepetitionerna i Israel. Åsikterna om det finländska bidraget är dessutom delade bland press och fans på plats.

I Tel Aviv är nu generalrepetitionerna i gång för fullt inför den första semifinalen i Eurovision Song Contest i kväll. Finlands artister Darude och Sebastian Rejman har haft tekniska problem på scenen och fått motstridiga instruktioner av produktionsteamet, vilket delvis är samma problem som fanns redan under förra veckans repetitioner.

– Precis när vi ska gå in på scen meddelas det igen att kameran ändrats, säger en märkbart irriterad Rejman.

När han under det första genrepet stod på scenen fungerade inte det röda ljus som anger att en kamera går, med den påföljden att han inte visste i vilken kamera han skulle titta.

– Jag såg ut som ett fruktspel när jag försökte lista ut om det är den eller den kameran jag ska titta i, säger han och tillägger att han tycker det är intressant att det kan vara sådant strul så här nära inpå tv-sändningen.

Han har också fått motstridiga instruktioner från Yles regissör och det israeliska tv-bolagets regissör.

– Nog får det en att dra på munnen, det ska erkännas. Men utmaningar är utmaningar och det är trevligt att de finns i livet.

Även bidragets dansare Etel Röhr hade problem med sin ena öronsnäcka.

– Hon är ett sådant proffs att det inte gjorde så mycket, och i det andra örat fungerade medhörningen så det gick bra, säger Darude.

Finland är heller inte det enda landet som haft dessa problem under repetitionerna.

– Vissa tekniska problem verkar alla ha haft, säger Rejman.

Rejman och Darude siktar på en finalplats, men repetitionerna har inte förändrat Finlands ställning i vadslagningen. Bidraget Look Away har usla odds i den första semifinalen. Tio bidrag av sjutton ska ta sig vidare till lördagens final på tisdagen.

I presscentret intill arenan råder det delade uppfattningar om Finlands bidrag.

– Jag tycker det är en väldigt fin låt med ett väldigt viktigt budskap, men kanske den är lite anonym. Jag hoppas att den går till final men jag är osäker, säger Martin Fjellanger, Eurovisionsfan från Norge.

Strängare är Expressens Anders Nunstedt.

– Jag tycker det är blekt, tyvärr. Darude har en melodikänsla och kan ju dansgolvet, men när han ska kombinera ihop det till en poplåt tappar jag intresset.

Nunstedt tror att Finland ska förbereda sig på att missa den stora finalen i år.

– Jag tycker det ser ganska svårt ut för Finland. Den här semifinalen är inte jättestark, men låten sticker inte ut på något positivt sätt i alla fall.

Mer positiv är Britten Torstenberg från den estniska dagstidningen Postimees.

– Jag tycker det är en rolig låt. Jag tycker Darude är mycket bra, och att låten har funk. Jag tror det alltid är bra för ett land att ha en känd person på scen.

– Åh, jag älskar honom. Jag tycker han är så kul. Och han är mycket karismatisk. Jag gillar hans röst, den är både poppig och annorlunda.

Torstenberg är dock medveten om att oddsen talar till Finlands nackdel.

– Personligen hoppas och tror jag att ni tar er till final. Det brukar alltid finnas en svart häst i den här tävlingen och i år kan det vara Finland som överraskar. Jag skulle inte bli överraskad om så vore fallet, säger hon.

Tisdagens semifinal kommer att inledas med att fjolårsvinnaren Netta framför en uppglammad version av sin vinnarlåt Toy. I mellanakten uppträder den israeliska Eurovisionsvinnaren 1998 Dana International med Bruno Mars-låten Just the Way you are.