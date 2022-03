Tecken på att Ukrainakriget ändrar karaktär

En önskelista med vapen som Ukraina har lämnat till USA visar att landet behöver 500 luftvärnsrobotar och 500 pansarvärnsrobotar – varje dag. Trots den strykande åtgången verkar det som att Rysslands storskaliga krig delvis ändrar karaktär.

Ukrainska styrkor har gått till motattack på sina håll. I Berdjansk ska man ha lyckats förstöra ett ryskt landstigningsfartyg och ryska styrkor utanför Kiev verkar ställa in sig på försvar snarare än anfall.

– De försöker faktiskt inte avancera just nu. Tar mer defensiva ställningar, säger en tjänsteman på det amerikanska försvarsministeriet Pentagon vid en pressträff.

Ukrainska regeringen uppger att Kreml ändrar sin taktik för en mer utdragen fas av kriget för att minska sina förluster, uppger tankesmedjan Institute for the Study of War.

Pentagon gör bedömningen att Ryssland har flyttat fokus från Kiev till Donbass i östra Ukraina, där de ryska styrkorna verkar försöka isolera och skära av de ukrainska motståndsfickorna.

– Jag skulle säga att det är ett område som har blivit mycket mer aktivt för de ryska styrkorna. De har lagt mer energi i det området, säger tjänstemannen.

Samtidigt är det mycket som är osäkert. Tiden kan å ena sidan vara på Ukrainas sida, då ryska styrkor har visat tecken på att ha logistikproblem. Å andra sidan kan patriotismen i landet skifta till uppgivenhet i takt med att krigets verklighet slår mot den civila befolkningen, säger Michael Kofman, chef för Rysslandsstudier vid forskningsinstitutet CNA i USA.

– Våra kunskaper om var vi befinner oss i det här kriget är väldigt ofullständiga, och vi måste vara ärliga med det. Om du inte vet vem som kontrollerar vad, så vet du inte vem som har momentum på marken, säger han till The New York Times.

Även om situationen förändras så spår Ukraina en fortsatt åtgång av handhållna vapen för att slå ut pansarfordon och flygande mål.

Enligt en lista med vapen och annat som Ukraina begär från USA, som CNN har sett, så behöver Ukraina 500 luftvärnsrobotar av Stinger-typ per dag, och 500 Javelin-pansarvärnsrobotar. Ukraina uppger också att man behöver fler stora luftvärnsbatterier av modell S-300, liksom stridsflygplan och attackhelikoptrar.

Flera västländer har skickat omfattande leveranser av vapen, ammunition och annan utrustning till Ukraina, som dock har varnat för att man riskerar att få slut på viss materiel.

Men å andra sidan är kriget kostsamt även för Ryssland och landet börjar få slut på precisionsrobotar, enligt Colin Kahl, departementsråd vid det amerikanska försvarsministeriet.

– Jag tror med hög sannolikhet att Ryssland kommer att komma från Ukraina svagare än vad man var när man gick in i konflikten, säger han enligt BBC.