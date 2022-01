Techbolag nobbar .com – så här kommer man över en .io-adress

Har du någonsin tänkt på vem som tjänar pengar på de snygga webbadresserna? Domänhandeln är värd miljarder, men ändå säljer Finland .fi-adresserna till självkostnadspris.

Den här historien börjar på Chagosöarna mitt ute i Indiska oceanen. Med över 1 700 kilometer till fastlandet är det en avlägsen ögrupp, men den är ändå högaktuell för Finland. Brittiska territoriet i Indiska oceanen (eng. British Indian Ocean Territory) råkar nämligen ha en toppdomän, .io, som är mycket eftertraktad inom uppstartsvärlden.

Alla korta och slagkraftiga webbadresser är redan tagna under .com-toppdomänen. "I/O" betyder "Input/Output" i tekniska sammanhang och är därför en inneterm för techbolag. Dessutom slutar många ord och namn på "io" på engelska, men även på andra språk (portfol.io, card.io, rub.io). Man kan säga att .com har fått sig en sann utmanare.

Men bakom domänhajpen finns en mörkare sida. Lokalbefolkningen på Chagosöarna känner sig snuvad på pengarna som .io-adresserna för med sig. I slutet av 1960-talet tvångsförflyttades urbefolkningen från Chagosöarna till Mauritius för att ge plats för en militärbas som Storbritannien och USA delar på. Om Storbritannien mister sitt koloniala välde över ögruppen kan framtiden för toppdomänen .io vara i fara. 2019 uppmanade nämligen FN Storbritannien att ge över ögruppen till lokalbefolkningen.

Johan Helsingius, en internetpionjär som har lett flera högteknologiska företag i Europa och USA och som är en verklig domänkännare, tonar ner betydelsen av den diplomatiska dispyten.

– Om det sker, kan två saker hända: Chagosöarna fortsätter som halvsjälvständigt område och behåller .io, men under någon annans kontroll, eller så blir .io fritt, och då kan .io bli en generisk domän precis som .com. I båda fallen ändras väldigt litet, då Storbritannien i praktiken har kontrakterat ut .io till bolaget Afilias, som redan administrerar eller äger mer än 50 toppdomäner, bland annat .sex, .porn .mobi och .lotto.

Afilias är världens näst största toppdomänregistrator. Verisign är den största.

Det finns ingen statistik över hur stor domänhandeln är globalt, men det går att få en fingervisning. Det finns en organisation som styr och ställer över alla domäner. Den heter ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

– ICANN:s årliga budget, som betalas genom toppdomänernas registrationsavgifter (en liten del av totalpriset för en domän), är 140 miljoner dollar, säger Helsingius.

10-i-topp-lista över de dyraste domänaffärerna genom tiderna. Listan exkluderar företagsaffärer. Till exempel såldes carinsurance.com för nästan 50 miljoner dollar, men i priset ingick även affärsverksamheten. voice.com, 30 miljoner dollar, 2019 sex.com, 13 miljoner dollar, 2010 tesla.com, 11 miljoner dollar, 2018 hotels.com, 11 miljoner dollar, 2001 fund.com, 10 miljoner dollar, 2008 porn.com, 9,5 miljoner dollar, 2007 porno.com, 8,9 miljoner dollar, 2015 we.com, 8 miljoner dollar, 2015 diamond.com, 7,5 miljoner dollar, 2006 z.com, 6,8 miljoner dollar, 2014 Källa: DN Journal

De som tjänar stora pengar på domäner är i stället registratorerna. Verisign som har .com, .net och .tv och opererar .gov och .edu hade 2020 en omsättning på 1,27 miljarder dollar. Om du köper en domän går uppemot hälften av avgiften till företag såsom Afilias eller Verisign, resten går till andra mellanhänder.

– Hur mycket som är ett skäligt pris för en domän är en ytterst filosofisk fråga. Om jag fick bestämma skulle de vara gratis, på samma sätt som telefonnummer är gratis.

Helsingius satt fem år i ICANN:s styrelse fram till 2020. Eller för att vara exakt, han satt i styrelsen för underavdelningen Generic Names Supporting Organization (GNSO) som har ansvar för generiska toppdomäner, till exempel .com, .net, .wiki, medan Country Code Names Supporting Organization (ccNSO) handhar landsdomänerna, som .fi, .se, .no, .io.

– ICANN är en oberoende, internationell organisation. Den sattes ursprungligen upp 1998 av amerikanska handelsministeriet för att ta över upprätthållandet av internets adressregister. Fram till dess sköttes adressregistret i princip av en enda person, Jon Postel på University of California.

Finska staten får intäkter för alla .fi-domäner genom att domänregistratorerna betalar registreringsavgifter till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Juhani Juselius, ledande sakkunnig på Traficom, säger att staten inte täljer guld på webbadresserna. För fi-domännamn är kostnaden för förvaltningen av systemen och personalen 9 euro per domännamn. Det täcker nätt och jämnt de verkliga kostnaderna.

– Efterfrågan på fi-domännamn har ökat betydligt under coronapandemin när folk har övergått till distansarbete och börjat favorisera näthandeln. Tillväxten har varit uppemot 35 procent per månad jämfört med tiden före corona. Under coronatiden har nästan 20 000 fi-domännamn fler än normalt registrerats, säger Juselius.

Förutom domänoperatörerna och internetoperatörerna, som säljer enskilda domänaddresser till företag, görs pengar också på spekulation – det finns en massa domäner som inte alls används, men som någon har köpt som spekulativ investering, och det finns en marknad för dem.

Att på förhand lista ut vilka adresser som kommer att vara eftertraktade och köpa dem först, kallas för att parkera adresser. Det finns också mer tvivelaktiga former av domänhandel, som till exempel cybersquatting där företag eller privatpersoner registrerar domännamn som liknar någon annans varumärke för egen vinning. Något som inte är lagligt för fi-domännamn.