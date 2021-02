Taxen & Terriern #29: Vaccinkrigarna

I veckans avsnitt går vi igenom skillnaden mellan millennials och z-generationen och ger alla lyssnare viktig info om vad som är in vad som är out: pinsamma hashtags är out, fula bilder av en själv är in.

Joanna har shameat kvinnor på gymmet, hon frågar om det är rätt att hon gett sin dotter ett överfallsalarm och hon meddelar även att hon tycker att fillers är fult. Sonja har haft ångest, varit hos frissan och har ingen aning om hur man uttalar Nicki Minajs efternamn.

Vi diskuterar viktiga frågor som till exempel om Beyoncé behöver vårt stöd (ekonomiskt och psykiskt) eller inte, men mest pratar vi om SVT:s dokumentär Vaccinkrigarna.

Blaue Fraus podcast Taxen & Terriern fokuserar under 2021 på coronakrisen och publiceras i samarbete med HBL.