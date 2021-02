Taxen & Terriern #27: Vänner som ”sparks joy”

Taxen (Joanna) är bakfull och har fått en ny vän, Terriern (Sonja) tar allt personligt! Vi diskuterar alkoholvanor och "tipaton tammikuu" det vill säga vit månad. Måste en sluta dricka alkohol om en tycker om det och om det dessutom gör en glad och kreativ?

Vi diskuterar också vänskap, om att "konsumera" vänskap, och frågar oss om våra vänner "spark joy" eller om det är dags att "let go". Som utlovat har Joanna hittat en artikel från The Guardian, denna handlar om språket och om att göra slut! Som bonus kan vi berätta att vi på lyssnarnas begäran länkar alla artiklar vi pratar om på Blaue Fraus Facebooksida! VARSÅGODA! OCH SIST MEN INTE MINST: DET ÄR SÅ SYND OM OSS SOM JOBBAR INOM KULTURBRANSCHEN!

Blaue Fraus podcast Taxen & Terriern fokuserar under 2021 på coronakrisen och publiceras i samarbete med HBL.