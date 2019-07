Tårögd Lindahl: Inget VM-guld för mig – ever

Hedvig Lindahls ögon tårades efter den tunga semifinalförlusten mot Nederländerna i fotbolls-VM i Frankrike.Den 36-åriga målvakten tyckte Sverige missade en gyllene möjlighet att ta sig till final.– Nu blir det inget VM-guld för mig – ever, säger 36-åringen.

Flera av de svenska spelarna var tårögda när de mötte svensk press efter 0–1-förlusten efter förlängning mot Nederländerna på Stade de Lyon. En av dem var veteranmålvakten Hedvig Lindahl som tyckte Sverige var värt ett bättre öde än en bronsmatch mot England i Nice på lördag.

– Jag tycker vi missar en gyllene chans att spela en final. Så känner jag, jag är väldigt besviken. Att vi inte åtminstone fick oavgjort i matchen, det tycker jag att vi förtjänade, säger 36-åringen.

Hedvig Lindahl gjorde sin 19:e VM-match i sitt femte världsmästerskap. Därmed passerade hon Therese Sjögran (18) och är den svenska landslagsspelare som har gjort flest VM-framträdanden.

Att fira detta efter en förlängningsförlust i semifinalen i Lyon var det dock inte tal om för målvaktsveteranen. Hon var i stället väldigt frustrerad.

– Jag är jättearg, jättearg på den här matchen. Det hade varit så skönt om de hade varit överlägsna och vi inte hade haft en chans. Vi skulle ju ha tagit oss till final, det var så det stod skrivet i stjärnorna. Men så blir det inte, säger hon och tillägger:

– För mig är det nog tyngre än allt. För det här är sista VM:et och sista chansen. Nu blir det liksom inget VM-guld för mig – ever.

Sverige inledde semifinalen lovande och var bland annat bara en stolpträff av Nilla Fischer från att ta ledningen efter 55 minuters spel. Den 34-åriga mittbacken, som kan ha gjort sin näst sista VM-match, var mer samlad än Lindahl efteråt.

Men hon grämde sig över skottet i stolpen.

– Där och då var det mer "fan, att den inte gick in", säger hon och har samtidigt svårt att värdera förlusten.

– Den senaste förlusten du har är alltid den jobbigaste.

I stället för 1–0 till Sverige kom Nederländerna in i matchen och tvingade Lindahl till en rad räddningar – den svettigaste när hon tippade en hård nick från Vivianne Miedema i ribban, i 64:e minuten.

Men efter ordinarie tid stod det ändå 0–0 och mittfältaren Jackie Groenen blev sedan det orangea lagets stora hjälte när hon sköt det matchavgörande målet i 99:e minuten, nio minuter in i förlängningen. Europamästaren Nederländerna är därmed klart för sin första VM-final någonsin, mot USA i Lyon på söndag.

För Sverige väntar i stället bronsmatch mot England, som förlorade mot USA med 1–2 i tisdagens semifinal. Högerbacken Hanna Glas var precis, som Hedvig Lindahl, tårögd och besviken när hon mötte media.

– Så nära, ändå faller vi på målsnöret. Det är okej att bryta ihop i dag. Sedan vet vi att det är viktig match snart igen, på lördag, och vi har fortfarande chans på medalj. Vi får bryta ihop i dag och sedan ladda om för nästa.

Lindahl var däremot inte så sugen på att ladda om – tvärtom.

– Just nu känns det surt. Jag har sagt till alla att jag vill sluta med fotboll just nu, jag vill inte spela mer. Men i morgon kommer det att kännas lite annorlunda, det är mycket känslor just nu, säger hon.