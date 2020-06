Kravaller vid protest mot polisvåld i Paris

Kravaller bröt ut i Paris på tisdagskvällen, sedan omkring 20 000 personer trotsat förbudet mot folksamlingar och gått ut på gatan för att protestera mot en ung svart mans död under ett polisingripande 2016. Vissa demonstranter kastade sten mot polisen, som svarade med tårgas.

Protesterna i Paris utlöstes av två nya obduktionsrapporter, som drar motstridiga slutsatser om orsaken till Adama Traorés död i samband med ett polisingripande 2016.

24-åringen flydde från en id-kontroll och gömde sig i en byggnad, där han senare hittades och övermannades av tre poliser, som enligt en av polisernas vittnesmål höll honom nere med sin samlade kroppsvikt. Traoré förlorade medvetandet i polisbilen och avled senare på en polisstation i närheten. När ambulansen kom fram hade han fortfarande handbojor.

I fredags rentvåddes poliserna av en medicinsk rapport, som slår fast att Traoré inte dog av "positionell asfyxi", det vill säga kvävning till följd av fasthållning i ett läge som gör det omöjligt att andas. I stället anser experterna att dödsorsaken var hjärtsvikt utlöst dels av bakomliggande sjukdomar, dels av kraftigt stresspåslag och utmattning under polisingripandet.

Rapporten utesluter inte heller att den THC – den aktiva ingrediensen i cannabis – som Traoré hade i blodet kan ha bidragit till hans död.

Den bedömningen avfärdas i en annan rapport, beställd av Traorés familj, som släpptes under tisdagen. Enligt den dog han av polisens handhavande under gripandet.

Demonstrationerna började sent på tisdagseftermiddagen utanför en domstolsbyggnad i norra Paris, i strid med det coronarelaterade förbudet mot folksamlingar om fler än tio personer. En del demonstranter kastade projektiler mot polisen, som svarade med tårgas för att skingra folksamlingen.

Samtidigt drabbade poliser och demonstranter samman i närheten av ringleden runt huvudstaden, där polisen sköt gummiklädda kulor mot demonstranter sedan man blivit angripen med stenar.

Många som gått ut på gatan var tydligt inspirerade av den proteströrelse som lamslagit delar av USA den senaste veckan, efter det att den obeväpnade svarte mannen George Floyd dödats under ett polisingripande. På flera plakat syntes samma slagord som skanderats på gatorna i Minneapolis, New York och Los Angeles: "I can't breathe" och "Black lives matter".

– När vi tar strid för George Floyd tar vi också strid för Adama Traoré. Det som händer i USA är ett eko av det som händer i Frankrike, sade Traorés syster Assa i ett tal till demonstranterna tidigare på tisdagen.

Frankrikes inrikesminister Christophe Castaner fördömer protesterna, och säger att våld inte har någon plats i en demokrati.

– Inget rättfärdigar det beteende vi fått se i Paris i kväll, med tanke på att gatuprotester är förbjudna för att skydda allmänhetens hälsa.