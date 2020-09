En lång och ståtlig karriär avslutades i diskusringen på Ratinastadion då 34-åriga Sanna Kämäräinen gjorde sina sista kast.

En stående ovation av åskådarna under den sista kastomgången i damernas diskustävling åstadkom kalla kårar och fuktiga ögonvrår på Ratinastadion under den avslutande tävlingsdagen. Applåderna efter at...