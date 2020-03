Torsten Fagerholms utmärkta axplock ur Aristoteles logik bör inte missuppfattas som ett koketteri med latinska fraser.

Torsten Fagerholms utmärkta axplock ur Aristoteles logik (HBL 11.3) bör inte missuppfattas som ett koketteri med latinska fraser. De är vardagliga tankeregler som kunde avslöja falsk politisk retorik och punktera äktenskapliga gräl. De borde präntas in i skolan.

Till Fagerholms exempel kunde man lägga non sequitur (absurda sammanhang), post hoc, ergo propter hoc (det som kommer efter är inte nödvändigtvis en följd av det som kommer före) och hic Rhodos, hic salta (det här är Rhodos, hoppa här) som svar på et ego, in Arcadia, eller på finska "kyl' määkin, Turus´".

Helsingfors